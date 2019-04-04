不滿AIT有美國陸戰隊 中國官媒跳腳：如果要戰就來戰

2019-04-04 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）昨（3）日首度證實有陸戰隊進駐，今（4）日被媒體披露館內美軍數量勝過駐中國使館；中國官媒崩潰寫道，支持重現1996年飛彈試射手段給台灣壓力，「如果台海注定要經歷一場戰爭邊緣的危機，那就讓它來好了」。

《環球網》4日社評中指出，美國在台協會並不是正式使館，即使有駐軍也「只能偷偷摸摸混在安保人員中」，但美方還是釋出此類消息，「政治意義是第一位的」，不但是支持台灣總統蔡英文，同時也在對中國做出警訊，美國現在一方面藉由《台灣旅行法》進行高層級交流，另方面透過中美貿易戰逼中國在經濟上讓步。

社評表示，中國不應在意美方作為，往後軍機每次巡航都應該要跨越海峽中線，逐漸朝台灣島上空逼近，也應該重現1996年的台海危機，朝台灣外海實彈射擊，並模擬台灣觸犯《反分裂國家法》時，中國應釋出「斬首計劃」等消息來恐嚇台灣人民。

消息傳入PTT後，不少鄉民都認為中國官媒反應過度，相繼留言指出「結果還是不敢打，小孬孬」、「笑死，要喊打的不是你們嘛，畜牲，是耍什麼白癡」、「每次都在找藉口講的好像被逼著開戰一樣，這國家真有趣」、「屁股洗乾淨了，可以快一點嗎」、「玻璃心又碎惹，是在跳針什麼？」

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