AIT證實有陸戰隊進駐 學者：美方表態支持台灣

2019-04-03 19:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天首次證實海軍陸戰隊在內的現役美軍自2005年起就進駐AIT。中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑分析，已經派駐這麼久，卻選在現在公開，非常可能是對於共機穿越海峽中線的回應，政治意涵大於軍事意義。

AIT今天公告內湖新館將於5月6日正式啟用，對於新館的維安措施，AIT發言人孟雨荷回答媒體詢問時，先回答與過去相同的內容說，正如AIT目前辦公處所實施的維安措施，當AIT搬遷到內湖時，也會有少部分美籍人員與大量當地雇員與當地政府合作，為新館提供安全保障。

不過孟雨荷接著說，美國政府自2005年以來，就派遣包括現役軍人在內的人員進駐AIT，其中包括來自陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊的人員。是AIT首次證實陸戰隊進駐。

林穎佑受訪時分析說，如果從2005年就已經進駐，到現在這麼久，甚至先前美國方面還曾有消息說不派陸戰隊，那現在公開是強調美國重視台灣，且政治意涵大於軍事意義。

林穎佑進一步分析說，今天發布很重要原因是回應週日中國軍機越過海峽中線，如果此時確定出售F-16V就是和中國針鋒相對，不過將AIT有派駐現役軍人這件事搬上檯面，因為是既已存在的事情，所以不會太超過，「這個反應的力道掌握得很好」。

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