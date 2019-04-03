AIT新館5/6開張 首度證實2005年起就有陸戰隊進駐

2019-04-03 17:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天宣布，將於5月6日正式搬入內湖新館。AIT並首次證實，包括陸海空三軍與海軍陸戰隊在內的現役美軍，自2005年起就進駐AIT，搬遷到內湖後也是如此。

AIT今天發布一支短片，公告內湖新館將於5月6日正式啟用。AIT處長酈英傑、副處長谷立言、發言人孟雨荷和外交部長吳釗燮都出現在短片中，一同開心宣告「AIT終於要搬家了！」AIT也特別公開未來新址門牌是台北市內湖區金湖路一百號，「我們將在金湖路一百號為您服務！內湖見！」

此外，AIT進駐新館一事，本報去年即報導，基於對台美關係的重視，美方已經透過管道向我方國安高層告知美方將派陸戰隊進駐新館，更將在斷交後首度比照海外使領館，也在台灣打造「陸戰隊之家」。但AIT從未正面證實此事。

對於究竟會否有陸戰隊進駐，AIT發言人孟雨荷今天罕見正面回應說，正如AIT目前辦公處所實施的維安措施，當AIT搬遷到內湖時，也會有少部分美籍人員與大量當地雇員與當地政府合作，為新館提供安全保障。孟雨荷接著說，美國政府自2005年以來，就派遣包括現役軍人在內的人員進駐AIT，其中包括來自陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊的人員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/