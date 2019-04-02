中共軍機越界擾台 AIT發美司令證詞：台灣不接受一國兩制

2019-04-02 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕針對中共軍機越過台灣海峽中線持續擾台，並透過中媒揚言要採取更進一步的侵略之行徑，美國在台協會（AIT）今貼出美軍印太司令部司令戴維森（Phillip Davidson）的國會證詞，表明美國反對片面改變台灣海峽現況的立場，並譴責中國不願放棄使用武力，習近平所提一國兩制也不被台灣人接受。

AIT貼出了美軍印太司令部司令戴維森（Phillip Davidson）上週於美國國會的證詞及影片。影片中戴維森提到，美國反對任何片面改變台灣海峽現況之作為。美國持續支持和平解決兩岸問題，解決方式、範圍及步調都應被人民所接受。

他也表示，美國將持續與台灣進行軍事合作，改善台灣訓練機制和即戰力，支持台灣的軍事專業發展。至於中國的軍事既不透明，又不願放棄使用武力，美國將持續關切。

最後他補充道，美國對台灣海峽的和平穩定具深遠及持續性的利益，雖樂見雙方採取降低緊張情勢的措施，但「中國國家主席習近平所提出的一國兩制，並不為雙方所接受」。

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