編制曝光！美駐中國北京使館美軍數量 輸給我國AIT

2019-04-04 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）3日首次證實海軍陸戰隊在內的現役美軍自2005年起就進駐AIT，媒體報導提到美軍駐我國的人數，比駐紮在中國北京的美國大使館人數更多。

根據《聯合新聞網》報導，美國駐紮在台灣美國在台協會（AIT）的人數，與駐紮在中國北京的美國大使館相形之下，駐我國美軍人數更多，差別在於美國派駐北京的是「正牌的陸戰隊警衛」，且軍階有「准將」，美方在全球僅有於英國、中國、俄國是派出將官擔任國防武官。

美國在台協會目前的編制有「聯絡事務組」及「安全合作組」，此2小組就是派出美軍擔任台美軍事交流安排工作，發言人孟雨荷3日提到2005年起就有陸戰隊進駐，意為「聯絡事務組」中除了3軍官員外，還有1位陸戰隊官員，當年第1個來台的陸戰隊官員階級是上尉，「中文譯名叫麥德威」。

美國在台協會現在的「聯絡事務組」共有5人組成，組長階級為陸軍上校，統領3名來自陸、海、空軍的「中校事務官」，還有1位「陸戰隊少校事務官」；「安全合作組」組長階級亦為陸軍上校，負責管理「訓練辦公室」及「陸海空小組」，每個單位有2至3位「軍職或國防文官」。

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