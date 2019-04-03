AIT證實美軍陸戰隊進駐 中國官媒崩潰大喊：滾！

2019-04-03 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷今（3）日首次證實海軍陸戰隊在內的現役美軍自2005年起就進駐AIT，中國官媒《環球網》對此在首頁刊登訊息，痛罵美軍應該要「滾」！

AIT今天公告內湖新館將於5月6日正式啟用，對於新館的維安措施，AIT發言人孟雨荷回答，正如目前辦公處所實施的維安措施，搬遷到內湖後，也會有少部分美籍人員與大量當地僱員與當地政府合作，為新館提供安全保障，且美方自2005年以來，就派遣包括現役軍人在內的人員進駐AIT，其中包括來自陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊的人員。這是AIT首次證實陸戰隊進駐。

中國官媒《環球網》刊出口水新聞，該報稱蒐集來自台灣內部網路的網友意見，這些網友一致認為美方應該要滾出台灣，更有網友覺得台灣被美國軍人進駐是政府「賣台」，還有網友提到，「美國人真壞，玩弄別人」、「不就駐守打台灣人」、「美國違反中美三個聯合公報」。

對於美方派駐軍人進駐AIT事件，不少網友在本報臉書粉絲專頁提供不同意見，分別為「真好笑，若台灣是中國的怎麼不是解放軍進駐呢」、「不知道愛國同心會和統一促進黨， 會不會去AIT門口擺攤賣爆米花咧」、「這就是為什麼中共只敢耍嘴皮子挑釁做作樣子而已」、「韓國瑜出來反對AIT啊」。

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