現役美軍已駐AIT 中國：消極影響中美關係

2019-04-04 17:34

〔中央社〕針對現役美軍早已進駐美國在台協會，中國外交部發言人耿爽今天聲稱，美方以任何藉口派軍事人員赴台，都違反「一個中國原則」及相關規定，必然給中美關係「造成消極影響」。

中國外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答中國媒體提問時，作上述表示。

耿爽說，美方在與台灣保持非官方關係的問題上，是「（向中國）作出過明確承諾的」。中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，先前已多次就有關問題向美方表明嚴正立場。

他聲稱，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎。美方以任何藉口派軍事人員赴台，都違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定」，必然給中美關係「造成消極影響」。

耿爽說，中方敦促美方重信守諾，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，「糾正錯誤做法」，慎重妥善處理涉台問題，以免「嚴重損害」中美關係和台海和平穩定。

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）3日表示，自2005年起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊，這是美方首度證實此事。

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