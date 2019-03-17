關稅62％仍狂買美國豬！中國打貿易戰 非洲豬瘟扯後腿

2019-03-17 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中美貿易戰，也因為中國針對進口美國豬肉課下高達62％的懲罰性關稅，導致美國豬肉出口至中國的數量銳減；但中國的非洲豬瘟疫情至今仍遲遲不見消退，撲殺與限制生豬運輸的措施導致自產豬肉蒙受嚴重打擊，只能回頭繼續向美國進口豬肉，根據美國農業部最新公布的數據，中國上週所進口的美國豬肉是自2017年4月以來數量最多，也是有紀錄以來第3多的出口訂單。

根據《路透》報導，雖然中國是全球最大的豬肉進口國，不過隨著中美爆發貿易戰，中國對美國進口豬肉課徵高達62％的報復性關稅，使美國出口至中國的豬肉大幅銳減，光2018年整年度減少5成，總數量約下跌26.3萬噸。

不過由於中國的非洲豬瘟疫情自2018年8月爆發後，自今已幾乎蔓延全國，疫情也遲遲未見改善，導致中國被迫轉而再向美國進口豬肉；根據美國農業部日前公布的最新數據指出，截至3月7日的一週內，中國向美國進口多達2萬3846頓豬肉，也是自美國農業部在2003年開始記錄美國豬肉出口數據起，有紀錄以來第3大出口訂單。

中國政府為圍堵疫情蔓延，據說已撲殺約100萬頭豬，並祭出禁止生豬運輸的措施，一度使中國主要豬肉產區的豬肉價格大幅下跌，雖然現今豬肉價格已經開始回升，但中國豬肉的產量已大幅減產；《路透》指出，雖然芝加哥期貨交易所顯示，5月份的生豬期貨價格在今年2月跌到合約低點，不過美國有位獨立畜牧業分析師布朗（Bob Brown）表示，美國豬肉價格的下跌，足以抵銷中國課徵的高額關稅，「如果中國需要豬肉，美國豬是目前最便宜的。」

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