中國「外商投資法」向美示好？ CNN：美國企業不領情

2019-03-16 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日聲稱將為跨國企業創造一個公平的競爭環境，但多數外商企業在中國境內的擴張計畫仍步步為營。《CNN》報導，中國政府日前承諾15日通過的「外商投資法」將會給予在中投資的跨國企業更多保障，包括對於知識產權（IP）的保障，以及遏止逼迫國際企業交出關鍵技術予其中國合作夥伴的行徑。美中貿易戰的主因之一即是中國對跨國企業的不平等待遇，尤其是美國企業如通用汽車（GM）、波音公司（BA）和蘋果公司（AAPL）等。

火速通過只為安撫川普？

跨國企業界多數認為中國通過該法案是具正向意義的一步，但同樣地對於部分內容提出了不少質疑。他們認為，法案太過快速地被推行，幾乎沒有關注他們的意見。代表約900個美國公司的非營利組織中國美國商會（AmCham China）本週表示，中國的「外商投資法」倉促頒布，並未針對跨國企業廣泛地進行協商及意見徵詢。

對於這項法案的呼聲早於2015便出現，隨即被中共忽略且擱置，直到去年12月突然「復活」，並於今年中國人大的尾聲火速通過，計畫在2020年實施。這樣唐突的提案及迅速的通過，暗示著中國想要在最短的時間內結束與美國的貿易戰。光是去年，雙方已經加重了數千億以計的關稅。

專家表示，這項新法案的頒布，意味著中國試圖安撫美國總統川普，回應其過去對中國「竊取科技」等一再重複的指控。新加坡國立大學法律系副教授王江雨表示：「外商投資法在現階段火速通過，可以肯定是受美中貿易戰的壓力所驅使。」

過多解釋空間

美中貿易全國委員會副主席派克（Jacob Parker）表示，企業對中國「外商投資法」的模糊空間表示擔憂，認為部分法條內容對其在中國投資的顧慮並沒有獲得解答，例如知識產權的保障。他補充，現今中國頒布的「外商投資法」，與4年前企業方提出的版本有相當大的篇幅落差，許多細節都遭到忽略。他說：「這些模糊的用語留下了過多解釋的空間，根本令人難以遵從。」

中國美國商會於去年11月至12月調查指出，有3分之1的美國公司表示，他們因對知識產權、強迫性技術轉移有所顧忌，正在限縮於中國市場的投資。中國官方則否認一切外國企業遭到不平等對待的指控，辯稱所有的科技機密轉移都是經過雙方認可的交易。

偏袒中國企業

跨國企業亦常指控中國國有企業的不平等優勢，包括政府補貼和優惠條款。

倫敦伊諾多經濟公司（Enodo Economics）的首席經濟學家喬伊利瓦（Diana Choyleva）表示：「中國政府對國內產業的保護，長期以來都為跨國企業所詬病。」她補充，這項新的法令沒有解決任何問題。條文內容所含「國家安全」的款項，令許多企業擔心，中國將以此作為拒絕外國企業參與特定計畫的依據，甚至沒收實驗成果。

三藝中國（Trivium China ）顧問公司本週於一則評論中表示，這些法令「可以輕易地被當作歧視外國企業、實施差別待遇的藉口」。但亦有專家認為這些猜測過於浮誇，例如王江雨副教授表示，中國從改革開放至今40年，仍未將任何外國企業收歸國有。

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