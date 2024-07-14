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「很久沒射進去了」人妻偷吃快遞送貨員 鹹濕簡訊曝姦情

高市人妻與丈夫分居3年，難耐寂寞搭上快遞送貨員。（情境照）

高市人妻與丈夫分居3年，難耐寂寞搭上快遞送貨員。（情境照）

2024/07/14 07:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕已婚8年的高市人妻，因婆媳不睦與丈夫分居3年，難耐寂寞搭上快遞送貨員，兩人除經常同車出遊，並互傳「想射進去，很久沒射進去了」、「愛愛」、「感覺還停留在第一次...」等露骨鹹濕簡訊被綠夫發現，對姜男提告求償，法院一審以無從證明簡訊內容為真駁回，二審逆轉判姜男須賠償15萬元確定。

判決指出，黃姓人夫雖與妻子分居，但兩人婚姻關係續存，他發現在冷飲店上班的妻子常與男子外出，以及到其家中，妻子原反駁兩人只是朋友，到他家只是聊天。

黃男偷偷從妻子手機line對話中發現，兩人親密露骨的鹹濕對話，包括互稱「親愛的」、「可是想射進去，很久沒射進去了」、「不是喜歡你就喜歡跟你愛愛」、「我感覺還停留在第一次愛愛時…」、「我喜歡你的時候是你載我回家的路上，在車上牽手的時候」等對話，黃除與妻子協議離婚外，並對姜男提告求償40萬元。

姜男否認對話內容並不是他，內容亦無從證明確有發生性行為，橋頭簡易庭一審認黃男應負舉證之責，其前妻又拒絕出庭作證，駁回黃男之訴。黃不服向橋頭地院提出上訴，法官認為，民事訴訟法對於證據能力並未設有規定，對隱私權之保護未逾越必要之程度及比例原則，仍應有證據能力，逆轉判姜男應賠償15萬元，不得上訴。

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