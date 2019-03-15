不小心說實話？《環時》總編：美國人權綜合水平比中國高

2019-03-15 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院13日公布2018年度人權報告，抨擊中國侵犯人權狀況嚴重，甚至「自成一格」，中國國務院隨即反嗆美國才是人權劣跡斑斑。但中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博上發文稱「美國的綜合人權水平當然高於中國」，引發中國網民的熱議。

《法廣》報導，胡錫進其實是拐著彎讚揚中國，他14日在微博上表示：「美國的綜合人權水平當然高於中國，它的人均GDP是中國的六七倍。這就像中國的綜合人權狀況肯定比GDP低我們四五倍的印度好一樣，這樣的對比是擡扛（指爭辯）。但美國不去解決槍擊案殺人，有能力卻不去解決黑人社區的貧困戶問題，美國連中國扶貧的一半勁頭都沒有。中國起點低，但人權的核心領域民生進步得很快」。

然而，許多中國網民覺得胡錫進能說出「美國的綜合人權水平當然高於中國」實在不容易，並對此展開激烈的討論。總體而言，中國網民覺得美國的人權水平確實比中國好，當有人留言稱中國人權比過去改善很多時，隨即遭其他網民反嗆「因為媒體控制比以前更嚴格了，負面的消息根本不讓你看到」、「生命安全得不到保障，一切人權從何談起」。

此外，還有許多中國網民酸胡錫進是「高級黑」，稱「中央大員說中國人權比美國好五倍，你竟然說美國比咱高，是何居心」、「老胡，你這樣發展下去，我真擔心你是否能正常退休」。

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