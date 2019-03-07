中國廣西再爆非洲豬瘟 越南又有2省輪陷

2019-03-07 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟在中國的疫情持續失控，中國廣西壯族自治區的貴港市港南區今天（7日）又爆發非洲豬瘟疫情，共造成20頭豬死亡；而中國隔壁的越南，非洲豬瘟疫情也持續擴散中，越南當局在今天宣布又有2個省份淪陷，目前越南已有9個地區成為非洲豬瘟疫區。

綜合媒體報導，中國農業農村部官網今天公告，廣西壯族自治區的貴港市港南區一處養殖場發現非洲豬瘟的疫情，該處存闌生豬3172頭，24頭發病、20頭死亡；公告指出，疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地，該處已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，同時也禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬再運入封鎖區。

另外，位在中國隔壁的越南再傳出非洲豬瘟繼續擴散的消息，位在越南北部的奠邊省與和平省今天也爆發疫情，使越南被非洲豬瘟攻陷的地區增加為9個；越南農業與農村發展部指出，自從1月初在興安省發現首例非洲豬瘟疫情後，目前已有超過6400頭豬病死或遭撲殺。

截至目前為止，中國已有24個省份、直轄市與自治區淪陷，僅剩新疆、西藏和海南3處還未發現非洲豬瘟，而今天在廣西傳出的非洲豬瘟疫情，也是中國第116例；而根據世界動物衛生組織的資料，越南是繼中國、蒙古之後第3個爆發非洲豬瘟疫情的亞洲國家。

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