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美議員：幾十年來台灣自費向美軍購 川普會堅定挺台

參與軍演的台灣海軍和國旗。（路透檔案照）

參與軍演的台灣海軍和國旗。（路透檔案照）

2024/07/18 22:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對美國共和黨總統候選人川普表示，台灣應該支付美國防衛台灣的費用，共和黨籍聯邦參議員麥考爾（Michael McCaul）、眾議員狄亞士—巴拉特（Mario Diaz-Balart）都表示，幾十年來一直是台灣自費向美軍購，相信川普政府將繼續堅定支持台灣；民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）批評川普揚言放棄美國長期以來對台承諾，是出賣台灣。

《美聯社》報導，參院外交事務委員會主席麥考爾17日表示，台灣「是完美的範例，我們希望我們所有盟邦都這樣做」，一如川普所要求的，「他們一直是美國武器的其中一個最大買家，用於其防衛」。麥考爾回覆《中央社》詢問川普前述談話時，也談到台灣長期向美軍購，「川普總統認為，美國盟友應該在自我防衛中發揮重要作用，這是正確的」。同黨籍眾議員、國會台灣連線共同主席狄亞士—巴拉特說，「美國持續堅定支持台灣人民，我不懷疑在川普政府下，這種支持將持續下去」。

眾院美中戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希說，「前總統川普威脅要放棄我國對台灣的長期、跨黨派承諾，會意味著把全世界其中一個最活躍的民主國家出賣給中共」，未能提供台灣防禦，不僅違反台灣關係法，也會是對美國價值和民主體制的背叛。

川普政府時期中國政策顧問、現任智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春認為，川普「並未說美國不會防衛台灣」，而是指台灣應該為這樣的集體防衛分擔更多費用，而且「防衛台灣寫入台灣關係法中，共同防衛台灣是國家共識，要改變這一點極為困難」。他說，與拜登相比，川普會對就台灣議題打造可靠的嚇阻力，賦予「最高重要性」。

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