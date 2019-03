歐洲議會選舉將至 民調：極右翼政黨席次恐倍增

2019-03-09 16:11

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲議會選舉即將於5月舉行,一項由德媒公布的最新民意調查結果顯示,極右翼政黨的席次將會倍增,而主流保守派和社會民主黨黨團將面臨重大挫敗。

《路透》報導,德國《畫報》(Bild)於2月底至3月初在德國、奧地利、義大利、波蘭、西班牙和法國等6個歐洲國家對9500人進行歐洲議會選舉的民意調查,結果顯示,歐洲的主流政黨將喪失支持,使他們無法在歐洲議會裡組成一個類似德國執政聯盟的「大聯盟」。

民調指出,極右翼歐洲議會黨團「民族和自由歐洲」(Europe of Nations and Freedom Group)的席次將從目前的37席大增至67席。「民族和自由歐洲」的組成政黨包括奧地利自由黨(Freedom Party of Austria, FPOe)、勒龐(Marine Le Pen)領導的法國「國民聯盟」(National Rally)等。

報導指出,在6個國家的民意調查中,極右翼政黨在法國、義大利、波蘭等3國維持領先優勢。歐洲的保守派及左傾的政治領袖已對極右翼政黨的可能勝利有所警覺,他們同樣也對前白宮首席策士班農(Steve Bannon)在大選前承諾幫助歐洲極右翼勢力團結的承諾感到擔憂。

該民調證實了人們對建制派主流政黨的疑慮,並表明近年來席捲歐洲各國的右傾轉變,已經延伸至歐洲層級。

