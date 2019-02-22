歐議員：中國就算抗議10次 我還是支持民主台灣

2019-02-22 18:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會友台小組多次公開挺台，是否因此受到中國施壓？人民黨團議員、斯洛伐克前外長庫侃（Eduard Kukan）今天說，就算中國大使到他的辦公室抗議、試圖說服，「他來10次、我的答案還是一樣（支持民主台灣）」。庫侃希望台灣民眾了解「台灣在全世界有很多朋友」，歐洲的支持源自民主自由、人權法治、打擊貪腐等共享價值，「你們應當引以為傲！」

歐洲議會關切兩岸關係和平穩定，七大黨團、超過155位議員近期連署一份「促進台海和平與穩定聲明」挺台，呼籲中國勿進一步在台海採取軍事行動，並重申堅定支持台灣有意義參與國際組織及活動。朗根主席（Werner Langen）本週晉見蔡總統時，更親自將連署聲明面呈給總統。

歐洲議會訪團今天將離台，返歐前舉行媒體見面會。媒體問及，連署聲明一事有無受到中國壓力？人民黨團議員蒲睿達（Cristian Dan Preda）說，他是連署人之一，此案過程中沒有接到來自中國大使館的任何訊息，「但我知道我在他們的黑名單上」。

蒲睿達接著說明，2年前他曾邀請達賴喇嘛到歐洲議會，中國大使館當時在活動開始前2分鐘，在現場發起抗議、阻撓活動，2天後中國大使館人員也對他表達氣憤與遺憾。蒲睿達說，其實他建議中國共產黨換個角度，「應該以達賴喇嘛為傲」，而不是一味地拒絕。

朗根也舉了另一個例子說，2015年，歐洲議會曾和馬總統舉行一次成功的視訊會議，約有200多名議員參與，「但1小時後我們就收到中國大使館向議長的正式抗議」。朗根說，當時議長回應，歐洲議會所有成員都由人民直選，並非議長可以給予建議或看法。朗根說，他不曉得台灣訪團這次回去會不會再收到抗議，不過他覺得「這不重要、也沒關係」。

庫侃則說，身為政治人物應該互相尊重，他了解，如果中國大使到他的辦公室，企圖遊說或影響，也是在執行任務，「但我也有我的職責」。庫侃說，他堅持做對的事情、支持民主台灣，「他來10次、我的答案還是一樣」。

庫侃也感性地說，希望在場各位媒體代表告訴台灣人民，「台灣在全世界有很多朋友」，台灣駐歐盟代表處也積極盡責地舉辦活動、介紹台灣；而歐洲的支持源自於共享價值，「我們都尊重民主自由、人權法治、打擊貪腐」，並努力推動這一切，「你們應當引以為傲！」

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