「和平協議」藍綠看法分歧 歐議員：台灣內部共識決定未來

2019-02-22 17:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣社會熱議「和平協議」，歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）今天回答提問表示，他非常支持台灣，但不會干預他國內政。朗根強調，台灣的未來應該由人民以自由民主方式決定，據他了解目前政黨持有不同看法，「還是需要由台灣內部取得共識、人民決定未來」。

歐洲議會近年多次通過友台決議，並關切台海和平穩定，友台小組是其中不可或缺的推手。友台小組主席朗根此次率領歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏斯基、保守黨團議員貝爾德、人民黨團庫侃及蒲睿達等友台小組核心成員訪台，在台期間晉見蔡總統、國安會、外交部、立法院、陸委會、歐洲經貿辦事處與政黨等單位。

訪團今天將啟程返回歐洲，下午舉行媒體見面會。由於朗根週三（20）才親自將155位跨黨團議員連署的「促進台海和平與穩定聲明」面呈給蔡英文總統，支持中國與台灣關係和平發展。媒體問及，台灣社會正在討論「和平協議」此一概念，維繫和平的合適方式為何？

朗根首先說，他們非常支持台灣，但「台灣的未來應該由台灣人民透過民主方式、尊重人民意志而決定」，他們不會、也無法干預他國事務。朗根接著說，據他了解，現在許多台灣人民希望維持現狀，他也了解國民黨和民進黨對「和平協議」有不同看法，他認為「還是需要由台灣內部取得共識、人民決定未來」。

至於朗根今年1月底曾在歐洲議會發言中說，如果中國繼續橫加軍事行動，歐盟別無所擇，只能在外交上承認台灣」；對此，朗根今天說，和平的兩岸關係需要透過談判和對話、在不受中國壓力下達成，歐洲議會關注兩岸和平，「但台灣的未來還是由台灣人民自己決定」。

庫侃則說，他們在布魯塞爾歐洲議會堅定支持台灣，尤其在面對諸多困難的時候，「請相信我們永遠和台灣站在一起」。庫侃希望台灣民眾都能了解到「台灣在全世界有很多朋友」，而歐洲的支持，源自於共享價值，「我們都尊重民主自由、人權法治、打擊貪腐」，並努力推動這一切，「你們應當引以為傲！」

歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏斯基（Georg Jarzembowski）。（記者劉信德攝）

歐洲議會人民黨團議員庫侃（Eduard Kukan）。（記者劉信德攝）

歐洲議會人民黨團議員蒲睿達（Cristian Dan Preda）。（記者劉信德攝）

歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）（左二）、歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏斯基（Georg Jarzembowski）（左一）、歐洲議會人民黨團議員庫侃（Eduard Kukan）（右一）及歐洲議會人民黨團議員蒲睿達（Cristian Dan Preda）（右二）結束訪台行程。中為外交部副發言人歐江安。（記者劉信德攝）

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