關切台海和平 歐洲議會連署挺台

2019-02-21

呼籲中國勿片面採取軍事行動

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）昨親自將一五五位跨黨團議員連署的「促進台海和平與穩定聲明」面呈給蔡英文總統。聲明強調，歐盟及其會員國應持續支持中國與台灣關係和平發展，呼籲中國避免在台灣海峽進一步採取軍事行動，並重申堅定支持台灣有意義參與國際組織及活動。

蔡總統昨接見歐洲議會友台小組主席朗根所率領的歐洲議會議員團，朗根主席將一五五位跨黨團議員連署的「促進台海和平與穩定聲明」面呈總統。

155位跨黨團議員 發表聯合聲明

聲明源自歐洲議會近幾年通過的歐盟「共同外交暨安全政策」（ＣＦＳＰ）及「歐中關係報告」決議案中，對兩岸關係的關切，加上數月來中國對台灣加強軍事恫嚇，造成兩岸關係緊張，一五五位議員因此發表聯合聲明表達嚴正關切。

聲明強調，歐盟及其會員國應持續支持中國與台灣和平發展關係，以國際法為基礎解決兩岸爭端，籲請相關各方避免採取片面行動改變現狀，呼籲中國避免在台灣海峽進一步採取軍事行動，並重申堅定支持台灣有意義參與國際組織及活動。

外交部昨表示，歐洲議會去年注意到中國在各層面升高對台打壓，解放軍也在南海及台海鄰近區域頻繁加強演訓，並派機艦繞台，嚴重危及台海及亞太區域的穩定與安全。上述連署議員來自歐洲議會七大黨團，其中不乏擔任歐洲議會要職或曾任若干歐盟會員國總理、外交部長及國防部長等重量級議員，顯示歐洲議會對台海和平穩定的高度關切。

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