資安危機？ 普廷發言人的美艷女兒遭爆在歐洲議會當助理

2019-02-26 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的首席發言人女兒伊莉莎維塔（Elizaveta Peskova），昨（25）遭爆出在歐洲議會擔任法國議員蕭普拉德（Aymeric Chauprade）的助理，並被指可能取得機密資料，有危害資訊安全的疑慮。對此蕭普拉德表示，「她只是一個在法國唸書的學生，而且是表現良好的實習生」

綜合外媒報導，伊莉莎維塔（Elizaveta Peskova）的父親是俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。而蕭普拉德則是歐洲議會外交委員會、以及安全與防衛附屬委員會的一員，披露此事的歐洲議會拉脫維亞議員卡尼特（Sandra Kalniete）指出，聘用伊莉莎維塔，「違反一般安全規定」，因為克林姆林宮可能透過伊莉莎維塔取得機密文件。

對此，蕭普拉德則表示，歐洲議會已2度審核伊莉莎維塔的工作合約，且符合所有該符合之程序。消息人士指出，蕭普拉德的職務沒有接觸到歐盟磋商中的貿易協定或歐盟成員國駐布魯塞爾的報告等機密資料，所以蕭普拉德的助理和實習生也無法取得機密資料。

不過，也有消息指出，伊莉莎維塔可以參加幾乎所有歐洲議會轄下委員會之會議，也可以訪問歐洲議會的內部網路，且歐洲議會以其寬鬆的安全規範聞名，並且也不會對助理進行任何的安全檢查。另外，蕭普拉德除了是歐洲議會外交事務委員會和安全與防禦小組委員會的成員，更是歐盟與俄羅斯委員會代表團的成員。

外型姣好的伊莉莎維塔已在巴黎居住7年，正在法國攻讀法律和國際關係，她自去年11月開始擔任蕭普拉德的助理，月薪最高可達1600歐元（約新台幣5.6萬元）。蕭普拉德則在俄羅斯併吞克里米亞議題上支持俄羅斯，並與法國極右翼總統候選人勒龐關係密切。

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