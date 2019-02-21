歐盟首召開台歐公聽會 籲盡速開啟BIA經貿談判

2019-02-21 11:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕歐盟挺台案例再添一件！歐洲議會國貿委員會19日首度就「台歐盟經貿關係」召開正式公聽會，會中有多位跨黨團歐洲議會議員出席，呼籲歐盟應採取前瞻性思維，儘早開啟台歐盟「雙邊投資協議」（BIA）影響評估作業及正式談判，以擴大雙方投資及深化台歐盟經貿關係，外交部今發布新聞稿對此表示歡迎及感謝。

本次公聽會是由歐洲議會David MARTIN議員主持，Laima ANDRIKIENE議員做總結致詞，我國則由經濟部國貿局局長楊珍妮出席，與會的還有歐盟執委會貿易總署亞洲及拉丁美洲代理司長Peter BERZ等6位台歐盟官方、企業及學術界人士應邀擔任講員。

另也安排歐盟對外事務部中台蒙處副處長Christophe MANET、歐洲在台商會（ECCT）執行長何飛逸（Freddie HÖGLUND）、德國風力發電製造商愛納康（ENERCON）總經理Bart LINSSEN及中研院歐美所副研究員吳建輝擔任講者，分別就「台歐盟經濟關係現況」及「強化台歐盟貿易關係的展望及雙邊投資協議」兩項專題發表談話。

歐盟執委會對外事務部（EEAS）及貿易總署（DG TRADE）出席官員在會中發言表示，歐盟雖有其「一中政策」，但也將持續加強與台灣合作，台歐盟雙邊諮商機制及投資工作小組運作成效良好，歐方亦不會排除與台灣洽談BIA。歐盟官員並重申台灣為理念相近夥伴，盼雙方在人權及民主等共享價值下繼續深化關係。

外交部說，自歐盟執委會於104年公布《歐盟貿易及投資政策文件》將我國列為未來投資談判對象後，歐洲議會迄已三度通過決議案表達支持台歐盟BIA。此次公聽會再度展現歐洲議會對台灣的友誼與支持，並為推動台歐盟BIA持續累積動能，甚具意義，期盼歐盟行政部門續採具體行動，以利台歐盟BIA逐步向前推進。

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