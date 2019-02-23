歐議員挺台灣 無畏中國干預

2019-02-23

斯洛伐克前外長庫侃︰就算中國大使來抗議10次 答案仍一樣

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會多次公開挺台灣，曾因此遭中國抗議。人民黨團議員、斯洛伐克前外長庫侃昨說，就算中國大使到他的辦公室抗議、試圖說服，「他來十次、我的答案還是一樣（支持民主台灣）」。庫侃希望台灣民眾了解「台灣在全世界有很多朋友」，歐洲的支持源自民主自由、人權法治、打擊貪腐等共享價值，「你們應當引以為傲！」

歐洲議會團 結束訪台行程

歐洲議會關切兩岸關係和平穩定，七大黨團、超過一五五位議員近期連署一份「促進台海和平與穩定聲明」挺台，呼籲中國勿進一步在台海採取軍事行動，並重申堅定支持台灣有意義參與國際活動。歐洲議會友台小組主席朗根本週晉見蔡總統時，更親自將連署聲明面呈蔡總統。

友台小組主席︰台灣人決定自己未來

歐洲議會訪問團昨離台，返歐前舉行媒體見面會。媒體問及，連署聲明有無受到中國壓力？人民黨團議員蒲睿達說，連署過程沒有接到來自中國大使館的任何訊息，「但我知道我在他們的黑名單上」，因兩年前他曾邀請達賴喇嘛到歐洲議會，中國大使館當場阻撓活動進行。

朗根舉了另個例子說明，二○一五年，歐洲議會曾和馬英九總統舉行一次成功的視訊會議，約有兩百多名議員參與，「但一小時後我們就收到中國大使館向議長的正式抗議」。朗根說，他不曉得台灣訪問團此次回去會不會再收到抗議，不過他覺得「這不重要、也沒關係」。

對於台灣社會近期熱議「和平協議」，朗根以「不干涉內政」為基調回答提問說，和平的兩岸關係需要透過談判和對話、在不受中國壓力下達成，他們非常支持台灣，但「台灣的未來應該由台灣人民透過民主方式、尊重人民意志而決定」，他們不會、也無法干預他國事務。

朗根說，據他了解，許多台灣人民希望維持現狀，他也了解國民黨和民進黨對「和平協議」有不同看法，「還是需要由台灣內部取得共識、人民決定未來」。

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