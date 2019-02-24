胖貓貓4次被送回收容所 如今終於找到新家！

9歲貓咪米基（Mitzi）一度胖到7.7公斤，被稱為「英國最胖的貓貓」，在尋找新貓奴的期間連續4次被送回收容所。（圖擷自Bronson the Cat臉書）

2019-02-24 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕太好了！英國德文郡普利茅斯伍德賽德動物收容所（Woodside Sanctuary），2017年迎來了體重達到7.7公斤的胖貓貓米基（Mitzi），但在尋找新家的路上卻好事多磨，米基接連4次被送了回來，如今終於有了歸宿！

據《BBC》報導，9歲的米基由於圓滾滾的體型，被稱為「英國最胖的貓貓」，原本要領養米基的貓奴接連出事，包括過世、生重病、住家環境改變不適合養貓，最新一位貓奴則是租屋但房東不允許養寵物。

收容所指出，他們會照看米基直到4月，屆時該名新貓奴會搬進新家，就可以把米基帶回去了。收容所員工勒考特（Helen Lecointe）透露，貓貓被送回來那麼多次真的相當罕見，而且消息傳出後世界各地都有貓奴想養米基，不過，米基真的已經找到自己的貓奴了。

勒考特說，沒有人知道米基是如何吃到7.7公斤的，員工猜測在米基原本的流浪地點，可能有好幾家人搶著餵牠，「像所有的貓一樣，牠似乎非常成功地收服了人類，沒有人養牠，但每個人都在餵牠。」而現在米基經過減肥後，已經瘦到了5.3公斤。

米基經過減肥後，已經瘦到了5.3公斤。（圖擷自Bronson the Cat臉書）

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