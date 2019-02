貓皇搭地鐵「霸凌」乘客遭PO網 網笑：應該收編回家

2019-02-21 21:48

〔即時新聞/綜合報導〕紐約因為交通繁忙,不少人會選擇搭地鐵通勤。不過最近卻有網友發現,地鐵上有一隻黑貓,牠不僅搭「霸王車」,還霸凌其他乘客,讓不少網友看到直呼,應該要將小貓收編回家。

綜合報導指出,美國時間18日下午2點,有一隻小黑貓在紐約地鐵車廂裡遊蕩,牠不但不怕其他人類乘客,還大搖大擺地從乘客的腳邊走過去。一位女乘客看到後嚇了一跳,趕緊將雙腳抬高。但小貓卻繼續在她腳邊磨蹭,讓女乘客嚇壞。之後小貓又在車廂內跑來跑去,最後選在一位男乘客旁邊坐下討摸。

一位乘客將當時的畫面分享到推特,更幽默寫到,「只有在紐約地鐵上,你才會看到小貓霸凌乘客。」許多網友看到影片後都被萌翻,「應該要把牠收編回家!」、「太可愛了!」、「我想帶牠回家!」

值得注意的是,在這隻小黑貓大鬧地鐵的同時,紐約還有另一隻貓也在搭地鐵。不過這隻貓咪被主人小心翼翼地包在多層衣物裡面,牠也乖乖的待在裡面。紐約地鐵(Metro New York)還特別在推特上貼出小貓的照片表揚,這隻貓叫作莫提(Morty),是一位優良的通勤族。

Only in New York City you see a random cat bullying passengers pic.twitter.com/zTqO3kMZXg