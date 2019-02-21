貓皇搭地鐵「霸凌」乘客遭PO網 網笑：應該收編回家

2019-02-21 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕紐約因為交通繁忙，不少人會選擇搭地鐵通勤。不過最近卻有網友發現，地鐵上有一隻黑貓，牠不僅搭「霸王車」，還霸凌其他乘客，讓不少網友看到直呼，應該要將小貓收編回家。

綜合報導指出，美國時間18日下午2點，有一隻小黑貓在紐約地鐵車廂裡遊蕩，牠不但不怕其他人類乘客，還大搖大擺地從乘客的腳邊走過去。一位女乘客看到後嚇了一跳，趕緊將雙腳抬高。但小貓卻繼續在她腳邊磨蹭，讓女乘客嚇壞。之後小貓又在車廂內跑來跑去，最後選在一位男乘客旁邊坐下討摸。

一位乘客將當時的畫面分享到推特，更幽默寫到，「只有在紐約地鐵上，你才會看到小貓霸凌乘客。」許多網友看到影片後都被萌翻，「應該要把牠收編回家！」、「太可愛了！」、「我想帶牠回家！」

值得注意的是，在這隻小黑貓大鬧地鐵的同時，紐約還有另一隻貓也在搭地鐵。不過這隻貓咪被主人小心翼翼地包在多層衣物裡面，牠也乖乖的待在裡面。紐約地鐵（Metro New York）還特別在推特上貼出小貓的照片表揚，這隻貓叫作莫提（Morty），是一位優良的通勤族。

相關影片請見：

Only in New York City you see a random cat bullying passengers pic.twitter.com/zTqO3kMZXg — Nicholas （@NewYorkNeek） February 18, 2019

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