斷詐團手腳 逮架網工程師姊弟檔

警方追查詐團假投資網，將邱女姊弟檔工程師移送高雄地檢署 偵辦，查扣邱女的特斯拉轎車。 （記者姚岳宏翻攝）

2024/07/18 05:30

姊弟以一條龍方式幫詐團全方位服務 詐千萬 坑110人

〔記者姚岳宏／台北報導〕警方打詐有新招，鎖定替詐團寫程式及架設網站的工程師進行掃蕩，切斷詐團手腳。刑事局追查詐騙網站，循線逮一對姊弟檔工程師，發現他們以一條龍方式，替詐團提供全方位網站服務，初查至少有一一○位民眾受害，查出有七十八個假投資網站網址，財損金額逾千萬元及十六萬顆加密貨幣泰達幣，先逮邱女姊弟檔等十五嫌，正擴大追查。

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警方調查，該假投資詐欺系統由卅三歲王男擔任整合商，提供一條龍式服務，先招募卅五歲邱女擔任工程師，她再揪同為資訊工程師的弟弟一起加入，替不同詐欺集團客製化開發假投資網站，提供雲端伺服器設定、後端網站開發、前端網頁設計、資料庫建置、網站客服及手機簡訊驗證等全方位網站服務，如同詐欺集團之系統整合廠商。

警方表示，該姊弟檔開發出來的詐騙網頁服務，先於社群媒體投放廣告，吸引民眾點擊連結並加入LINE群組，再以投資為由要求註冊，一開始皆以一萬元左右小額入金，降低被害人警覺，當被害人欲提領獲利時，再以話術告知因未參與網站活動、操作錯誤、繳稅、增加投資獲利等理由，誘騙投入更多金額。

邱女稱月薪僅4萬 警︰脫罪之詞

今年六月起，警方展開多波查緝行動，共查獲系統商、車手、人頭帳戶等犯嫌十五人，並查扣邱女擁有的特斯拉名車、銀行帳戶、現金及不動產等贓證物。邱女自稱是在網路人力銀行應徵架設網站工作，月薪僅四萬元，但警方認為邱女明知是詐騙行為，還全心投入，且收入顯不相當，應為脫罪之詞，詢後依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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