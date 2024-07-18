杜秉澄爆徐巧芯涉不法 另案偵辦

杜秉澄爆徐巧芯涉不法，檢方另案偵辦。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/18 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕，被查出幫詐團洗錢遭起訴。徐巧芯自己也被台灣基進黨告發和大姑共謀，涉犯詐欺、圖利等罪，正由台北地檢署持續偵辦；杜秉澄先前在延押庭爆料，徐巧芯涉入潛艦聲紋案、收受回饋、內線交易等不法案件，檢方也分案一併調查釐清中。

徐被控和大姑共謀 釐清中

杜秉澄、劉向婕今年三月因涉洗錢詐騙案遭收押禁見，當時徐巧芯自爆，婆婆拿房子抵押向銀行貸款，借兩千萬元給劉向婕、杜秉澄於二○二一年合開公司，但大姑夫妻還不出利息，她還幫忙「墊付」一百萬元。

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不過，徐巧芯被抓包財產申報並無相關債權資料後，改口稱一百萬是「提供」給婆婆，沒有借錢或墊付的意思，因說詞反覆，被台灣基進黨告發涉犯詐欺、財產來源不明罪；台北地檢署先前已分他字案，將徐列為被告偵辦。徐巧芯回應聲稱自己清白，她被告後有檢方調查，真相很快會水落石出。

杜秉澄疑不滿被徐巧芯切割，五月間在台北地院召開的延押庭上爆料，徐巧芯涉入潛艦聲紋案、收受回饋、內線交易等不法；徐巧芯對此回應，對詐騙犯的謊言與造謠不予回應，提告杜秉澄加重誹謗。

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