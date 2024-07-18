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中捷砍人案首度開庭 凶手：不想要精神鑑定

中捷砍人案昨日首度開庭，洪姓男子認罪，並向受傷的「長髮哥」許姓男子鞠躬致歉，感謝挺身而出救了乘客也救了他。（記者陳建志攝）

中捷砍人案昨日首度開庭，洪姓男子認罪，並向受傷的「長髮哥」許姓男子鞠躬致歉，感謝挺身而出救了乘客也救了他。（記者陳建志攝）

2024/07/18 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕屏東十九歲洪姓男子，五月廿一日在鄭捷北捷殺人滿十週年同一天，在中捷持刀隨機砍人，釀成二人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴，台中地院昨天首度開庭，洪男認罪，當庭起身向「長髮哥」許姓男子鞠躬致歉，一度泣不成聲表示對不起父母，並感謝雨傘哥、長髮哥挺身而出救了全車廂的人，也救了他沒再釀大禍，並直言「不想要精神鑑定」，不想被當成減刑理由。

向「長髮哥」致謝：救了大家救了我

台中地院昨天開準備庭，洪男坦承殺人未遂、恐嚇及損毀，但表示目的並非殺人，但也說知道自己的行為可能造成他人死亡、受傷。洪的辯護人則當庭請求送精神鑑定。

公訴檢察官則認為，洪事前準備規畫縝密，犯後答辯思慮清晰，明顯沒有精神喪失，認為沒有送精神鑑定必要。

洪男還押前，突向審判長請求「想說幾句話」，洪男一度泣不成聲表示，對不起父母，很想回家、回到父母身邊，好好當一個平凡人，並說：「應該沒有父母想養到一個犯下這麼大案子的小孩吧」，強調當初以為會被判死刑、無期徒刑，從此和社會隔絕，還說自己「不是個好東西」、「不值得社會再給他一次機會」，後來因為父母關係，他很想要好起來。

洪男表示，當初想模仿鄭捷，想用那個方式把自己毀掉，但後來覺得自己還不到廿歲，還有很多希望，並特別感謝雨傘哥、長髮哥挺身而出救了全車廂的人，也救了他沒再釀更大的禍，並直言「不想要精神鑑定」，不想被當成減刑理由，只希望社會回到平靜。

洪男並向坐在證人席的許男等人鞠躬致歉，強調自己被判個十年都沒意見，會尊重法律，好好活下去面對，最後並說：「我不想要再當那個惡魔，我本還就是個普通人」。

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