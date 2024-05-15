國道飛來鐵片 害她毀容瞎眼失智

轎客車行駛國道3號時，突遭鐵片砸破擋風玻璃，當場擊中副駕駛座謝女頭臉，造成她左眼失明且失智。（中央社檔案照）

2024/05/15 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕貨車司機一個致命的疏失，竟讓她毀容瞎眼又失智！

貨車鐵片沒放好掉國道

一場彷彿電影絕命終結站的意外，起因於桃園市湯姓大貨車司機未將固定貨物的擋板鐵片放好，行經國道三號時掉落，後方車輛壓到，射進後面小客車副駕駛座，當場擊中謝女頭臉，造成她的頭部變形、左眼失明且因腦傷而失智，新竹地院依過失致人重傷重傷罪判湯男徒刑七月。

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後車壓到彈起擊中另車

法官調查，湯男係交通公司貨運人員，負責駕駛車輛載送貨物。原應注意貨運載送之物品必須穩妥，物品應捆紮牢固，堆放平穩，且車身欄板應扣牢，竟疏未將平常用於固定貨物的擋板鐵片放在車廂內固定妥穩，而將鐵片放在車尾防捲入裝置及車尾燈夾縫中，貿然駕駛聯倉營業大貨車上路。

副駕女子臉開放性骨折

前年十月二日晚間，湯男行經竹市國道三號公路南向新竹系統交流道入口匝道內側車道時，鐵片因未妥善固定而掉落，後方車輛壓到鐵片彈起，擊中路過另一輛小客車副駕駛座謝女。

當時鐵片穿越擋風玻璃，猛力擊中謝女頭臉，造成創傷性開放性顱骨骨折、顱內出血、臉部開放性粉碎性骨折、左眼視神經損傷、頭部其他後天性變形、顱骨缺損、頭部外傷前額葉症候群、右側小腦挫裂傷、視神經萎縮等傷害，經救治後，左眼仍無光覺、左側眼皮下垂及眼球運動受損與失智症等重大不治重傷害。

經國道警方據報到場調查，循線調閱路口監視器畫面，始查悉上情。

監視器揪出司機判七月

法官審酌湯男未注意將本案的鐵片妥善放置，因一時疏忽導致本件車禍事故，使告訴人遭受重傷害，湯男的行為雖非如故意行為之惡性重大，惟其造成的損害不輕，考量被告因金額差距，而未能與被害人謝女及其家屬達成和解賠償損害，最後依過失傷害致人重傷罪判刑七月。

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