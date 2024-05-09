打詐新四法當後盾》用科技打擊科技 M化車成抄機房利器

科技打詐利器

2024/05/09 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕現今科技日新月異，犯罪者使用新興科技犯罪，手法推陳出新，但偵辦人員使用新科技設備反擊時，若無法源依據恐難定罪，先前就曾發生警方使用「M化車」揪出詐欺機房，卻被高等法院認定「M化車」欠缺法律授權，判四嫌無罪確定。法務部認為「用科技打擊科技」是在打詐過程中不可或缺的重要手段，因此推出打詐新四法之一的科技偵查及保障法草案，預定今天由行政院會通過，未來完成立法後，執法人員使用新科技設備將有法源依據。

科技偵查及保障法草案中，規範了GPS定位追蹤、M化車掌握手機所在地點、熱顯像儀對室內調查等科技偵查手法；未來將可利用GPS定位了解車手領款後去向，進一步得知贓款流向；M化車則可定位機房位置；而使用熱顯像儀對室內調查，且除能知道內部情況外，還可在有囚禁被害人時，探知被害人被藏匿的位置、攻堅前了解嫌犯人數等，均是打擊犯罪的利器。

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法務部指出，該法規範出一套正當法律程序，讓偵查機關遵循，一方面保護辦案人員，避免其運用科技偵查時反遭法院判刑，另一方面也確保偵查合法性，避免濫用，且能維護民眾隱私權及資訊自主權。

法務部指出，「設備端通訊監察」偵查方法的立法目前較為困難，傳統電話監聽已失去作用，若未能引進設備端通訊監察，恐無法對使用加密通訊軟體犯罪進行有效蒐證，如國安案件、兒少色情網站或詐騙犯罪；雖國外已有立法案例，但我國有民間團體或民意代表表示疑慮，而該偵查方法涉及的技術面及專業性高，溝通不易，仍須待技術成熟或釐清外界疑慮後再納入規範，本次立法未能納入，是較為可惜之處。

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