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毒駕亂竄撞死2人 光頭佬確定關12年／首件三審定讞國民法官案

台中市男子劉俊龍去年一月毒駕，在市區狂飆撞死兩名騎士、另有一人受傷。（資料照）

台中市男子劉俊龍去年一月毒駕，在市區狂飆撞死兩名騎士、另有一人受傷。（資料照）

2024/05/09 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台中市男子劉俊龍去年一月毒駕，在市區狂飆撞死二人、另一人受傷，一審台中地院國民法庭依公共危險致死、肇事致死逃逸罪合併判處十二年徒刑，國民法官的見解獲二審、三審肯定，二審高等法院台中分院今年二月維持原判，最高法院昨也認為原審認事用法並無不當，量刑亦妥適，駁回劉男上訴，成為第一件一審採國民法官制、上訴至三審定讞的案件。

至於全國第一件由國民法官判決定讞的案件，則是基隆市男子高翊峻酒駕撞死五十二歲陳姓孝子致死肇逃案，基隆地院國民法庭去年八月四日依酒駕致人於死、肇事致人死亡逃逸二罪，判處九年徒刑，檢、辯皆放棄上訴，於去年九月六日定讞。

判決指出，四十九歲劉俊龍有四次酒駕前科，二○一七年被吊銷駕照，去年一月十五日晚間他在家吸安後，無照駕自小客車在中市東區亂竄，先追撞前方停等紅燈的轎車再加速逃離，又接連闖紅燈、逆向行駛、開上人行道等危險駕駛，隨後在東光園路、振興路口闖紅燈，撞上綠燈直行的兩部機車，致葉姓、連姓騎士傷重不治，連男後座友人也全身多處骨折，劉男棄車逃離。

一審中院國民法官依公共危險致死等罪量處十年徒刑，肇事致死逃逸罪判三年，二罪併判十二年。

二審高等法院台中分院認為，一審量刑是由國民法官與職業法官的過半意見共同決定，反映正當的國民法律感情，量刑既無輕重失據或偏執不當，上級審即應予尊重，駁回檢辯上訴。

最高法院昨認為，二審的事實認定與適用法條皆無違誤，一審量刑是經由國民法官與法官共同評議決定，且有具體審酌各項量刑因素，裁量妥適，劉男上訴無理由，駁回上訴定讞。

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