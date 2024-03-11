擄到摩鐵虐殺 男遭鎖賓士丟包亡

民眾見到賓士墜落山溝報警，陸男被送醫急救仍不治，頭部有遭重擊痕跡。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/03/11 05:30

3人進房僅2嫌離開 退房滿地血 賓士墜山溝 警逮涉案男女

〔記者鄭淑婷、徐聖倫／綜合報導〕卅三歲陸姓男子被人擄走至桃園市桃園區後火車站某汽車旅館，疑似遭歹徒毆打成重傷，再將陸男鎖進白色賓士車後車廂開車逃離，桃園警分局獲報以車追人，在新北市樹林區山佳火車站旁吉祥街，尋獲被丟包路邊的陸男，他全身是血、已無呼吸心跳，送醫急救仍不治，頭部有遭重擊痕跡，車子則墜落山溝，涉案的邱姓男子及吳姓女子逃逸，昨晚於桃園平鎮落網，初步調查疑為財務糾紛，警方正調查釐清事發經過。

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陸男頭部有遭重擊痕跡

警方調查，陸男於九日凌晨零點四十八分，與兩嫌一起進入摩鐵，從監視器畫面看來，三人入房時並無異樣，昨上午十點廿分退房時未歸還房卡就離去，旅館人員進房查看發現留有大量血跡，趕緊報案。

初步調查疑為財務糾紛

警方調閱監視器畫面，進房時三人進房卻僅有兩嫌離開，立即以車追人，循車號發現車子出現在鄰近的新北樹林區，於下午三點廿六分趕抵，只見陸男躺在路邊，傷痕累累全身是血，已無生命跡象，車子則墜落一旁山溝，車內沒有任何人，警方鎖定涉案的兩嫌追緝，而車輛所有人為犯嫌，並於晚間在桃園平鎮逮人。

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