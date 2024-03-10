司法話題》調解筆錄等同判決 不履行可聲請強制執行

張姓男子駕車違規迴轉，害後方騎機車的陳姓少年煞車不及摔車受傷，後與陳父15萬元和解，雙方達成張男只要先支付一半賠償金，陳父就撤回告訴；未料張男履約支付七萬餘元，陳父卻反悔，拒不撤告。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/10 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕刑案調解成立，被害人毀約不撤告，怎麼辦？被告若要預防被不講信用的對方「突襲」，律師何皓元建議，被告與他人調解成立時，被害人若已同意撤告，最好在調解內容中載明被害人撤回告訴的意旨，經過法院核定後，即可直接視為調解成立時已經撤回告訴，更能避免後續因反悔而再產生紛爭以及花費時間、金錢。

被害人若已同意撤告

調解內容載明免紛爭

何皓元表示，為有效解決民事、告訴乃論的刑事糾紛，經當事人雙方同意，可到鄉鎮區公所進行調解，一旦兩造在調解委員面前達成「調解成立」共識，調解委員會將作成的調解筆錄送法院核定，只要無牴觸法令、違背善良風俗或不能強制執行等情，調解筆錄即等同確定判決，具有法律效力。

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此外，雙方也可到法院進行調解，調解成立後，亦等同確定判決，只要對方不履行調解筆錄內容，即可持調解筆錄聲請法院強制執行。

何皓元指出，依照鄉鎮市調解條例第廿八條第二項規定，告訴乃論之刑事事件於偵查中或第一審法院辯論終結前，調解成立，並於調解書上記載當事人同意撤回，經法院核定者，視為於調解成立時撤回告訴。

何皓元說，如果被害人不遵守約定，於被告履行調解條件後，仍不依約撤回告訴，法院雖不能強迫被害人撤回告訴，但本可依職權就刑法第六十一條所列之各罪，斟酌個案情形，認為情節輕微，顯可憫恕時，為免刑之諭知。本案雙方已經將撤回條件（賠償十二期）寫入調解條件中，法官本於法律規定及職權為如此裁量，更能於個案中平衡及實現公平。

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