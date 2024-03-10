司法話題》雖獲法官給予公道 仍留下素行紀錄

張姓男子駕車違規迴轉，害後方騎機車的陳姓少年煞車不及摔車受傷，後與陳父15萬元和解，雙方達成張男只要先支付一半賠償金，陳父就撤回告訴；未料張男履約支付七萬餘元，陳父卻反悔，拒不撤告。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/10 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市發生一件車禍糾紛案，原本調解成立達成賠償共識的兩造，卻因被害人這一方未依約定撤回過失傷害罪的刑事告訴，害得肇事人不僅遭法辦，還被檢方起訴，官司打到法院，才獲法官以判決免刑的方式躲過刑罰，但仍然留下了素行紀錄。

律師何皓元表示，「免刑」須有一定的構成要件，被告所犯法定刑度須為最重本刑三年以下徒刑（本案為過失傷害罪）、或是刑法第六十一條所列竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇及贓物等罪，且法官認為情節輕微、顯可憫恕，減刑後仍嫌過重，得依同條規定免除其刑，但免刑仍屬於「有罪判決」，被告不用服刑，但還是會留下素行紀錄。

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免刑、緩刑、緩起訴，在司法機關查詢前案紀錄時都看得到，但都不會構成累犯的前科，且當事人出國須申請良民證時，良民證上也不會顯示免刑、緩刑、緩起訴的紀錄。

「緩刑」的要件則是，宣告刑期須在兩年以下，被告沒有前科，法官認為暫不執行較適當者，可宣告兩年至五年的緩刑期，被告不必執行宣告的刑期；如果緩刑期滿，未被法院撤銷緩刑，原本宣告之罪刑即失去效力，無須執行宣告刑。

「緩起訴」則須為死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上「以外」的罪名，檢察官考量被告犯罪動機、目的、犯罪手段、違反義務的程度等因素，予一年至三年的緩起訴處分，緩起訴期間須遵循檢察官的附帶命令，例如向被害人道歉、立悔過書、向被害人支付相當金額的賠償金、支付緩起訴處分金給國庫、義務勞務、法治教育課程等，若未遵守或故意再犯罪被判有罪，將會被撤銷緩起訴，而予起訴。

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