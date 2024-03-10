司法話題》車禍和解耍賴不撤告 法官逕判肇事者免刑

張姓男子駕車違規迴轉，害後方騎機車的陳姓少年煞車不及摔車受傷，後與陳父15萬元和解，雙方達成張男只要先支付一半賠償金，陳父就撤回告訴；未料張男履約支付七萬餘元，陳父卻反悔，拒不撤告。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/10 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕被害人違反調解約定，未依約撤回過失傷害告訴，就算加害人尚未全數付清賠償，法官照樣判被害人免刑！

約定先賠一半就撤告

張姓男子駕車違規迴轉，害後方陳姓少年所騎機車煞車不及摔車受傷後，與陳父十五萬元和解，雙方達成張男只要先支付七萬餘元賠償金，陳父就撤回告訴；未料張男履約支付七萬餘元，陳父卻反悔，拒不撤告。基隆地院法官審理認為，雖然張男確實犯下過失傷害罪，但調解成立卻仍讓被告遭刑事追訴，有失公平，依職權判張男免刑。

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拿到錢 反悔仍提告

這起過失傷害案發生於五年前，張男駕車行經基隆市暖暖區暖碇路，在雙黃線上違規迴轉，致後方機車煞停不及撞到張男的車摔車，頭、臉受傷。事故後，張男與陳父達成和解，允諾賠償陳少十五萬元，並分廿三期支付賠償金，陳父同意張只要給付十二期七萬八千元就撤回告訴；但當張男依約賠償陳少七萬八千元後，陳父反悔，改稱還有餘款七萬二千元尚未付清，拒絕撤回告訴。

有失公平 判決平紛爭

承審女法官鄭虹真考量張男已依調解內容賠償，填補陳少所受損害，期待陳依調解內容的約定撤回告訴，但陳父拒不撤回告訴，致張積極履行調解內容，卻仍受刑事追訴處罰，恐有失公平；另審酌張男所犯過失傷害犯行，認為情節輕微，情堪憫恕，縱使依刑法第五十九條規定減輕張的刑度，仍嫌過重，因此依職權判處張男免除其刑。

法界：法官有GUTS

法界人士說，告訴權屬於公法上權利，無法記錄在私法性質的調解筆錄上，所以實務上，被告與被害人達成調解時，如約定被告給付一定金額後，被害人就會撤回告訴，通常被害人須另行具狀向法院聲請撤回告訴，一旦被害人違反約定不撤回告訴，因過失傷害罪告訴權屬於公法上權利，沒辦法以任何方式強迫被害人撤回告訴，導致被告將被法院判處罪刑，被告因此會另對被害人提起民事侵權損害賠償，承審法官為免再生糾紛，很有「GUTS（勇氣）」地主動做出等同於撤回告訴的免刑判決，弭平紛爭。

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