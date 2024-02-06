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首頁　>　社會

北市小一生遭5小四生圍毆 家長控未通報

2024/02/06 05:30

〔記者陳奕劭／台北報導〕北市一名小一學童剛入學不久，遭到五名同校小四學生圍毆造成骨折等傷害，台北市議員徐立信昨偕孩子家長開記者會，家長控訴學校事後冷處理，未依規定進行校安通報；教育局學務校安室主任黃國忠表示，學校第一時間有進行處理，通報符合程序，後續小一學童也正常上學。

肩胛骨斷裂 家長疑學校冷處理

小一男童去年十月十七日下課至司令台玩耍，遭五名小四生圍毆，當天家長僅發現手腫脹，隔天傷勢擴大，緊急驗傷後發現男童手鎖骨骨折、肩胛骨斷裂、三角錐肌肉剝離；家長控訴學校事發後不理睬，未依規定作校安通報，直到廿四日向警局報案後才處理。

家長不滿校方通報內容是「行為不檢」而非校園霸凌，且遲遲未提供當天影片，還強迫雙方家長以幾千元和解，並嗆他「要告就告」。

教育局︰通報符合程序

黃國忠表示，當天上午十點，學生雙方因口語衝突衍生鬥毆，十一點四十五分致電家長，廿四日家長報警後進行校安通報；未在十八日進行校安通報，是因為當時認定為遊戲中產生衝突，因此沒有通報。至於家長說未收到通知，與學校說法不一致，會再查明通聯紀錄。

徐立信認為，校園安全務必零容忍，教育局應有擔當。

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