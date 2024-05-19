收「好康」、「支付被封鎖」訊息 刑事局：小心釣魚簡訊

詐騙集團假冒電信公司傳送好康釣魚簡訊，但消費者刷小額後，帳單卻來1萬元，才知道被詐騙。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/19 15:28

〔記者陸運鋒／台北報導〕詐騙集團時常傳送釣魚網址誘騙民眾點入，刑事局提醒，當收到「積分累積今日到期」、「會員兌換商品」、「免費贈禮」等好康簡訊就要注意，而「行動裝置支付資格被暫時封鎖」等訊息，很多是誘騙用戶陷入釣魚詐騙的情節及話術。

刑事局今指出，中部一名年約40歲李姓女業務，上週收到自稱電信業者客服簡訊，內容以「會員累積積分5340，於今日內到期」，並附上連結網址，因李女家用及手機網路都使用該電信，便點擊網址查看，假冒的電信網站與真實網站非常相似，網站內容載明「會員5000積分加上刷卡100元，即可兌換知名品牌耳機一副」，李女依照網站頁面指示操作網路刷卡100元後，1分鐘即收到信用卡公司簡訊通知刷卡交易1萬元，才驚覺遇上詐騙。

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此外，另名南部年約53歲吳姓女會計，在電子信箱收到名為「客服支援」寄件者寄送「支付資格暫時被封鎖」的郵件，其內容為「你好，我們注意到您在裝置中使用卡片與多個裝置關連。作為安全措施，我們已停止您的服務，直到確認您是所有卡的真正使用者為止。」並附上手機Pay logo、要求立即確認的網址連結，及載明在12小時內完成驗證，否則付款資格將永久停用。

吳女點擊該連結網址後連至另一個網頁，再按頁面指示輸入手機號碼、信用卡號及卡片背面驗證碼，刷卡1元以完成驗證手續，吳女接續把信用卡公司傳送手機簡訊驗證碼，輸入該網頁卻顯示無反應或輸入錯誤計6次，10分鐘後便收到信用卡交易通知共2筆5331元，共計10662元，經詢問信用卡客服刷卡地點為境外，才驚覺點擊釣魚連結遇上詐騙。

刑事局呼籲，切勿點擊不明連結，亦不要輕易填輸、提供任何個人資料或匯款，接到陌生好康換禮或裝置異常設定通知，務必先查證，包含保護個人資訊、開啟簡訊或電子郵件帳戶消費即時通知、撥打公司電話或信用卡和簽帳卡背面的電話號碼，而非僅憑電子郵件或簡訊中提供的不明資訊就進行操作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團傳送「支付資格被封鎖」等釣魚簡訊，被害人刷了1元暴增變1萬多元。（記者陸運鋒翻攝）

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