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台東市派出所對面 4宮廟男子暴打廟會人員

滋事4人被移送。（警方提供）

滋事4人被移送。（警方提供）

2024/05/19 15:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕光天化日又在國小門口、派出所對面因不明原因將人痛打一頓！18日傍晚5時，台東市中華路與四維路口發生糾紛案件，快打警力隨即抵達現場壓制，但無論是打人、被打的都離去，警方表示，連夜通知滋事4人到案後移送。還好當天為假日，國小生未成為目擊者。

目擊民眾拍下影片上傳至「黑色豪門企業」，同時也清楚拍下對面派出所，但事發突然又旋然而止，因此就算對面的警方到場時，主要發生糾紛的5人也已散去，警方通知其中4人到案後持續追查相關涉案人，也就是另名被毆男子到案，目前先依妨害秩序及恐嚇罪將惹事的4人移請地檢署偵辦。

警方調查，當天因王爺誕辰舉辦廟會，一廟會成員蹲在國小門口附近的馬路邊休息時，另一宮廟的黃男（20歲）、王男（24歲）、高男（28歲）、蕭男（21歲）趨前毆打。4人將蹲在地上的男子拳打腳踢一頓，直到男子倒地後又是一陣猛踹。

警方調查，該男子號稱未受大傷，目前未提告訴。警方表示，偵訊時打人的4人也宣稱「完全不認識、連話都沒說過」，只是因為看不順眼就將人痛打一頓。

台東警察分局呼籲，如遇糾紛時，應保持理性處理，切勿衝動行事，如有違法情事，警方將依法究辦，以維護社會治安。

其實附近小孩也見到了，所幸當時附近沒有大量小學生聚集目睹。（擷取自「黑色豪門企業」）

其實附近小孩也見到了，所幸當時附近沒有大量小學生聚集目睹。（擷取自「黑色豪門企業」）

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