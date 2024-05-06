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債務糾紛引爆KTV大亂鬥 馬公分局出動快打部隊通知10嫌到案

馬公新明路KTV發生大亂鬥，2人受傷送醫。（馬公警分局提供）

馬公新明路KTV發生大亂鬥，2人受傷送醫。（馬公警分局提供）

2024/05/06 14:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕5日凌晨4時37分許，馬公市新明路某KTV發生大亂鬥，10人衝入包廂毆打正在飲酒作樂的4人，導致2人受傷送醫，馬公警分局據報後，立即調動快打部隊到場，但涉嫌施暴一方早已鳥獸散，警方根據監視錄影帶，分別通知10人到案說明。

馬公警分局調查指出，5日清晨家住西嶼的許姓男子，與另3名友人，前往馬公市新明路某KTV包廂內消費，酒酣耳熱之際，卻突然闖入10名兇神惡煞，手持棍棒朝包廂內人員「招呼」，造成許民等2人身上多處撕裂傷，行兇後10人迅速離開現場，受傷人員則由店家報警送醫治療。

雖然馬公警分局快打部隊到場，施暴人員早已鳥獸散，但經調閱相關影像後，立刻鎖定蕭民等10人涉嫌，5日已全數通知到案說明製作筆錄，待進一步釐清案情後，全案將依刑法妨害秩序、傷害等罪嫌，移送台灣澎湖地方檢察署偵辦。

根據瞭解，居住在西嶼的許姓男子，因債務糾紛，到馬公向1名蕭姓男子索討債務，疑似因討債過程留下嫌隙，蕭姓男子獲知許男與3個朋友，5日清晨前往馬公某KTV消費，迅速召集來自湖西、白沙及澎南的10名友人，分持木棍到KTV內，圍毆許姓男子成傷，雖然傷害罪可以和解，但妨害秩序罪若涉及組織暴力，恐讓蕭男與友人吃上牢飯，義氣相挺的結果，卻是蒙上官司與前科陰影，實在得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

馬公警分局快打部隊到場，施暴一方早已鳥獸散。（馬公警分局提供）

馬公警分局快打部隊到場，施暴一方早已鳥獸散。（馬公警分局提供）

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