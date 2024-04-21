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台中KTV大亂鬥！ 酒後起口角互毆 持酒瓶砸破友人頭濺血

警方趕往控制現場。（警方提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

警方趕往控制現場。（警方提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/04/21 10:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一家KTV今天凌晨傳出打架案，7名友人相約夜唱飲酒，期間王姓及陳姓男子因酒後起口角互毆，王以酒瓶攻擊對方，造成陳男當場頭破血流，連勸架的女性友人都掛彩，警方獲報趕往壓制時，王男因情緒亢奮抗拒不願上救護車，經強制上銬管束後送醫，相關案情將進一步釐清並依法究辦。

台中市第五分局今天凌晨1時許接獲民眾報案，崇德路上一家KTV有肢體衝突糾紛，立即派員馳赴現場處置，經了解現場為7名朋友相約到此唱歌，其中分別48歲、47歲王男及陳男因酒後起衝突，兩人扭打在一起，結果王男拿起酒瓶攻擊陳男頭部，導致陳男多處受傷流血。

期間同包廂的4男、1女見狀雖欲制止勸阻，惟王男與陳男互毆過程中仍波及朱女，造成王男、陳男及朱女3人受傷，惟王男於救護時仍處酒醉情緒激動狀態有抗拒舉動，警方立即使用手銬將其進行管束後送醫院治療，並派遣警力隨車戒護，陳男及朱女則前往另家醫院治療。

在場人員隨後被警方帶回，仍說不出爭吵原因，警方製作筆錄並調閱相關監視器釐清案情，另陳男對王男提出傷害告訴，警方已依規定受理，依法偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男經強制上銬管束後送醫。（警方提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

陳男經強制上銬管束後送醫。（警方提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男經強制上銬管束後送醫。（警方提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

陳男經強制上銬管束後送醫。（警方提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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