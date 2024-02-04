台中KTV衝突猛刺人心臟！莽男判囚5年6月、賠50萬

台中劉姓男子慶生趴衝突，持刀猛刺廖姓男子胸部、臉部，傷及心肺，刑事二審遭判刑5年6個月，民事近日台中地院判賠50萬元。（記者陳建志攝）

2024/02/04 20:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中劉姓男子，2021年12月到KTV幫朋友慶生，一群人酒後發生衝突，劉姓男子拿出一把18公分折疊刀，猛刺廖姓男子的胸部，造成廖男血胸、心臟破裂，經送醫急救才撿回一命。劉男依殺人未遂罪，一審判刑5年10月，上訴台中高分院改判5月6月確定，廖男提出刑事附帶民事賠償，原求償100萬元精神撫慰金，台中地院近日宣判，判賠50萬元，可上訴。

判決指出，劉男2021年12月12日凌晨到KTV幫朋友慶生，卻因細故和一名呂姓男子起衝突，雙方各自找人助陣，混亂中，劉男拿出一把刀刃長18公分的折疊刀朝廖胸部、臉部猛刺多刀。

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廖男中刀後，出現創傷性雙側氣胸、創傷性左側血胸、心臟破裂、臉部近眼尾靠近太陽穴及右肩膀等多處刀傷，經送醫急救，當日接受右心室修補術、心包切開探查術，手術後轉加護病房，住院10日才出院，且出院後還休養3個月才痊癒。

劉男隔天投案被捕送辦，因監視器拍到，劉男當時猛力朝廖男攻擊，近身扭打正面持刀朝他臉、胸等部位攻擊，傷勢深及心、肺，台中地院認為主觀有殺人犯意，依殺人未遂罪判他5年10月；全案上訴後，台中高分院二審撤銷改判劉5年6月確定，廖男並提出民事求償，請求賠償100萬元的慰撫金。

台中地院審理後斟酌，劉男僅因細故即基於殺人不確定故意，持刀刺擊廖男臉部及胸部等人體重要部位，其侵權行為手段具相當惡性，且廖男受傷後，經緊急送往醫院救治，接受心室修補術及心包切開探查術後，才倖免於死，且出院後尚需休養3個月，顯示傷勢不輕，不過要求慰撫金100萬元過高，應以50萬元為適當，可上訴。

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