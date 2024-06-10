男子偷拍前妻裸照 討債未成竟傳給她男友

嘉義地方法院。（資料照）

2024/06/10 09:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣游姓男子2022年12月偷拍當時的妻子A女裸胸及泡澡照片，後來2人離婚，游男因想討回幫A女墊付的款項未成，用IG傳A女裸照給她男友要他出面處理債務，A女得知游男竟傳裸照，向警方報案；案經檢方起訴，游男在法院審理期間，還上傳照片手持疑似電擊棒的照片稱「想給對方一個酥麻的驚喜」，讓A女恐懼甚至憂鬱，嘉義地方法院日前依妨害秘密等罪嫌，判游男應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

判決書指出，游男與A女原為夫妻，婚姻關係從2022年10月16日結婚至2023年3月6日止，2022年12月時，曾在A女家中偷拍她裸胸照片、也曾在汽車旅館偷拍A女泡澡裸胸照片；離婚後，2023年7月13日，游男向A女討債，認為A女刻意躲避，用IG傳A女裸照給她男友，A女得知後報警。

請繼續往下閱讀...

法院審理期間，游男並未與A女和解，甚至上傳手持電擊棒照片在限時動態張貼「今天本來有到場，本來想給對方一個酥麻的驚喜，但沒辦法，法院怕她的安危受影響，結束時讓對方先離開10分鐘後我才能離開」等文字，導致A女恐懼且患有持續性憂鬱症。

法官考量游男無故拍A女裸照，傳A女裸照給她男友，依犯無故竊錄他人身體隱私部位罪判有期徒刑2月，無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判2月、未經他人同意無故交付其性影像罪判5月，應執行8月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法