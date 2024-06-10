妙齡女車手再犯又落網 她利用台南高鐵站置物櫃轉運贓款

南市一分局警方查獲再犯的詐騙集團二十歲王姓女車手（紅圈者）。（圖：警方提供）

2024/06/10 11:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區1名陳姓男子日前在Youtube看到1則知名投顧老師的好友連結，他不知道那是詐騙集團冒用，詐團蠱惑陳投資穩賺不賠，讓他相繼交付485萬元後，又要陳投入100萬元，才可出金領回錢。陳男警覺遭騙報警，9日警方逮捕年僅20歲的王姓女車手。王女稱因欠對方錢，不得不當車手抵債；她還利用台南高鐵站置物櫃作為贓款轉運點。

6日深夜，66歲的陳姓男子向南市警一分局德高派出所報案稱，先前於Youtube看到1則假冒知名投顧老師的好友廣告連結，對方表示投資穩賺不賠並提供詐騙網站供其轉入資金，蠱惑他投資並相繼面交7次款項，共損失485萬元；詐團食髓知味，近日又要求陳繼續儲值資金100萬元後，才可以取回先前投入的款項。陳男查證有異，始驚覺遭詐騙向警方報案。

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德高派出所長高銀泉與同仁受理並成立專案小組積極調查，9日上午，警方獲知詐團成員與陳男約定面交地點，即派遣多名警力前往約定地點守株待兔。當日下午2點許，陳男與詐團車手完成面交後，員警一擁而上、當場查獲年僅20歲的王姓女車手，並查扣收據、工作證、手機等多項涉詐證物，並在王女所持電子菸裡查獲含有卡西酮毒品成分的菸彈3枚。

南市一分局警方擴大偵辦時，得知王女（新北市人）曾在今年初涉面交詐騙款項、同樣被南市一分局員警抓過，王女透露她欠詐團錢，對方要她當車手工作抵債，不然就要給她好看，不得不就範。9日上午10點許，她曾到新竹縣地區面交取得詐騙款50萬元得手，之後將該筆贓款帶到台南高鐵站放入站內置物櫃。

一分局警方為確保該置物櫃內的贓款，不被王女的其他詐騙成員趁機取走，隨即通報台南高鐵警察協助監控該置物櫃，並即派員到台南高鐵站取回50萬贓款，保住新竹地區被害人的血汗錢。訊後，警方依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌將王女移送台南地檢署偵辦，並向上追溯毒品源頭。

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詐騙集團王姓女車手在台南高鐵站置物櫃內藏放五十萬元贓款。（圖：警方提供）

警方在台南高鐵站置物櫃內發現詐騙集團王姓女車手藏放的五十萬元贓款。（圖：警方提供）

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