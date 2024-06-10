妙齡女車手再犯又落網 她利用台南高鐵站置物櫃轉運贓款
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區1名陳姓男子日前在Youtube看到1則知名投顧老師的好友連結，他不知道那是詐騙集團冒用，詐團蠱惑陳投資穩賺不賠，讓他相繼交付485萬元後，又要陳投入100萬元，才可出金領回錢。陳男警覺遭騙報警，9日警方逮捕年僅20歲的王姓女車手。王女稱因欠對方錢，不得不當車手抵債；她還利用台南高鐵站置物櫃作為贓款轉運點。
6日深夜，66歲的陳姓男子向南市警一分局德高派出所報案稱，先前於Youtube看到1則假冒知名投顧老師的好友廣告連結，對方表示投資穩賺不賠並提供詐騙網站供其轉入資金，蠱惑他投資並相繼面交7次款項，共損失485萬元；詐團食髓知味，近日又要求陳繼續儲值資金100萬元後，才可以取回先前投入的款項。陳男查證有異，始驚覺遭詐騙向警方報案。
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德高派出所長高銀泉與同仁受理並成立專案小組積極調查，9日上午，警方獲知詐團成員與陳男約定面交地點，即派遣多名警力前往約定地點守株待兔。當日下午2點許，陳男與詐團車手完成面交後，員警一擁而上、當場查獲年僅20歲的王姓女車手，並查扣收據、工作證、手機等多項涉詐證物，並在王女所持電子菸裡查獲含有卡西酮毒品成分的菸彈3枚。
南市一分局警方擴大偵辦時，得知王女（新北市人）曾在今年初涉面交詐騙款項、同樣被南市一分局員警抓過，王女透露她欠詐團錢，對方要她當車手工作抵債，不然就要給她好看，不得不就範。9日上午10點許，她曾到新竹縣地區面交取得詐騙款50萬元得手，之後將該筆贓款帶到台南高鐵站放入站內置物櫃。
一分局警方為確保該置物櫃內的贓款，不被王女的其他詐騙成員趁機取走，隨即通報台南高鐵警察協助監控該置物櫃，並即派員到台南高鐵站取回50萬贓款，保住新竹地區被害人的血汗錢。訊後，警方依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌將王女移送台南地檢署偵辦，並向上追溯毒品源頭。