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    台中公布82酒駕累犯！驚見黑白「幼齒照」 網笑：找人參加同學會？

    台中市交通事件裁決處近日公布酒駕累犯名單。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

    台中市交通事件裁決處近日公布酒駕累犯名單。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

    2025/01/12 23:58

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市交通事件裁決處近日公布酒駕累犯名單，原意是藉公開懲戒警示，藉由公布姓名、照片及違規事實來遏止酒駕，但其中有些照片竟是學生時期「清澀黑白照」或「幼齒照」，似乎減弱了震懾力，網友對此議論紛紛，「這懲罰好清新」、「黑白回憶錄」、「罰單外的驚喜」、「找人參加同學會？」」讓人啼笑皆非。

    針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，2019年7月1日起10年內第2次累犯，駕駛機車者處以罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，累犯3次以上，按前次罰鍰金額加罰9萬元；拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者，按前次罰鍰金額加罰18萬，並得公布累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，吊扣該汽機車牌照2年。

    而台中市交通事件裁決處網站，本月2日、9日分別刊登酒駕及拒測累犯名單，兩波人數竟高達82人，總計有80名男性，僅2人為女性，違規地點遍及台中市各地區，且其中有14人是3次以上累犯，

    儘管相關單位稱這些照片是當事人考駕照時所提供，無法辨別其年紀，只是原本是威嚇酒駕行為利器，當中卻有10多人的照片為「黑白古早照」或「幼齒照」，看得出稚嫩模樣，還有8人根本沒放上照片，網友紛笑稱：「看照片還以為是找人參加同學會！」、「可能連本人或他媽媽都認不出來」，也削弱了公布懲處名單的震懾效果。

    台中市交通事件裁決處近日公布酒駕累犯名單。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

    台中市交通事件裁決處近日公布酒駕累犯名單。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

    其中有些照片是「黑白照」，有些根本沒放上照片。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

    其中有些照片是「黑白照」，有些根本沒放上照片。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

    台中警方取締酒駕。（資料照）

    台中警方取締酒駕。（資料照）

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