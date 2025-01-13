創紀錄！日客墾丁潛水喪命 教練判賠2070萬

墾丁後壁湖是潛水勝地。示意圖，非新聞人物。（資料照）

2025/01/13 06:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日籍遊客鯨井亮治一家三口，2019年在屏東墾丁後壁湖潛水，由於風浪太大及耳壓問題導致鯨井溺斃，民事判決近期出爐，潛水教練夫妻及其公司，共需賠償鯨井一家超過兩千萬元鉅款，創下台灣潛水死亡意外賠償的最高記錄，引發潛水業界討論，認為應該謹慎潛水學員身體狀況，但全案仍可上訴。

林姓教練和日籍妻子王女均領有潛水教練資格，在屏東恆春經營潛水店。2019年8月間，林姓夫妻招攬日籍遊客鯨井亮治一家三口前往後壁湖區域，進行3天開放水域潛水活動。同月15日，恆春沿岸天候不佳，林姓夫妻在軟珊瑚區對鯨井亮治進行耳壓平衡訓練，見他反覆下潛，顯有耳壓平衡困難症狀。林姓夫妻卻疏於注意，鯨井亮治下潛後，耳膜因水中壓力破裂、內耳聽骨損壞及出血，又未能及時獲救，因而溺水窒息死亡。

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這起意外刑事判決依過失致死罪判林姓教練和日籍妻子8月徒刑與得易科罰金之刑6月，目前被告林姓教練在監服刑中，王姓妻子現雙眼失明，潛水公司早已停止運作；而近期民事判決出爐，林姓教練夫妻及其公司給付原告鯨井亮治妻子鯨井愛子929萬餘元，其父母及女兒分別需賠378萬至426萬餘元，合計金額高達2070餘萬元。

判決指出，死者鯨井家人請求侵權行為損害賠償事件，提起刑事附帶民事訴訟，而不法侵害他人致死者，對於支出醫療及增加生活上需要之費用或殯葬費之人，亦應負損害賠償責任。被害人對於第三人負有法定扶養義務者，加害人對於該第三人亦應負損害賠償責任。不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

死者鯨井亮治的妻子、女兒及其父母，原針對喪葬、撫養金、撫慰金、懲罰性賠償金總計原求償達8000多萬元，但法院最終合判2070餘萬元，全案仍可上訴。

對於這起判賠案例，律師潘人誠認為，這金額算正常，因被害人上有老下有小，加上原告人數多、不是常態的車禍案件，算得出的這個數字還合理，只是從被告側看起來有些可以抗辯的，比如過失相抵，但刑案部分有明顯過失遭判刑，或許也是民事遭判賠鉅款的原因之一。

在潛水界，「耳壓平衡」是進入潛水世界的重要課程，因為沒有適時地排解耳壓，可能會導致耳膜破損，在深海中一不小心就會造成生命危險。

「越基本的項目越要嚴格執行！」墾丁資深潛水教練阿文說，不管是水肺還是自由潛水，最重要的就是安全，為了避免出現生命危險，而攸關身體狀況的動作，絕對不可以勉強操作，生命沒有重來機會，判別學員是恐慌而非緊張時，教練要勇敢「喊停」。

日籍遊客鯨井亮治5年前在屏東墾丁後壁湖潛水溺斃，林姓教練夫妻判賠2千多萬。（資料照，海巡提供）

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