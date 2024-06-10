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酒駕掛他人車牌被警攔查 自信稱「我有經驗」結局被上銬

鍾姓男子和朋友KTV飲酒歡唱，他自認喝得不多，索性直接駕車返家，被警攔查，酒測超標送辦。（民眾提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

鍾姓男子和朋友KTV飲酒歡唱，他自認喝得不多，索性直接駕車返家，被警攔查，酒測超標送辦。（民眾提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/06/10 13:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鍾姓男子和朋友KTV飲酒歡唱，他自認喝得不多，索性直接駕車返家，警方發現他的轎車疑懸掛他人車牌，將車攔下聞到酒氣，員警好心提醒他不用太過緊張，鍾男反回應「我有經驗」，最終檢測結果仍超標，酒精含量高達每公升0.27毫克，被依違反公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山分局今指出，龍華所員警於前日巡邏至明華路段時，發現一輛轎車的號牌與車身不符，上前實施攔查，盤查期間發現該名鍾男（29歲）身上散發酒氣，在實施酒測前，男子開始頻頻用力吐氣，員警見狀好心提醒不用太過緊張，沒想到鍾男卻回答「我有經驗的！這樣測酒精含量會比較少」。

據了解，鍾男於當日與友人前往鼓山區的KTV飲酒歡唱，他自認喝得不多，精神狀況還不錯，索性直接駕車返家，未料途中被員警查出車輛懸掛他車號牌攔查，盤查時他坦承曾喝了幾杯啤酒，先是求情不要吹測，見警方不為所動，就開始頻頻大力吐氣。

員警原以為男子可能是過於緊張，想藉著調節呼吸以放鬆心情，因此提醒他放輕鬆、不用緊張，殊不知男子竟表示自己不會緊張，這不是第一次吹測了，檢測結果高達每公升0.27毫克，遭依違反公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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