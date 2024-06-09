醉女代開友人車遇警超慘 2人哀：罰款可叫一輩子小黃

南市二分局員警攔檢喝酒後代朋友開車的50歲李姓女子，酒測值高達0.98，被警方帶回法辦。（圖：警方提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/06/09 16:14

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲李姓女子於8日夜間偕友人到台南市區府前路某燒烤店為端節假期歡聚暢喝，餐敘後其駕車的徐姓男友人酒醉癱軟，但徐仍堅持酒後開車回家。李女制止無用、仗義幫開車載送徐男，不料車子轉進中正路就遇上員警路檢，李女被攔檢、酒測值高達0.98，警方依刑法公共危險罪嫌送辦，兩人直呼罰款可叫上一輩子的計程車了！

據了解，駕車的李女被員警示意攔檢，她搖下車窗，滿車酒氣朝警察迎面而來，員警示意下車到路旁受檢，李女與乘客兼車主的徐男一下車，站立不穩且滿臉酒容酒味。李女經酒精濃度測試，酒測值嚴重超標、高達0.98。員警當場告知其權利及逮捕帶回，車輛也被員警移置代保管。

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警方調查表示，李女在餐敘後，因一再阻止喝醉且執意駕車的友人徐男未果，她自己也喝了兩瓶紅酒，竟仗義酒後幫忙朋友駕車的下場就是酒測嚴重超標，除被依刑法公共危險罪嫌送辦外，其駕照也將遭吊扣1至2年。

另李女的友人徐姓男車主未制止李女酒後駕車，除徐男的車輛遭移置保管外，也將吊扣汽車牌照2年；也因其為同車乘客，要負起連坐責任，被員警舉發6千元以上1萬5千元以下罰款。種種酒駕的重罰款，也讓他們兩人直呼說很不值得，這些罰款金額可叫一輩子的計程車了。

南市警二分局從6月7日起，連續3天端午連假發布取締酒後駕車專案勤務，貫徹酒駕零容忍力求道路安全，兩天下來取締送辦9件（7件違法、2件違規）。也呼籲民眾在佳節歡聚飲酒後可叫乘計程車及代駕確保安全，勿心存「路途近沒關係」的僥倖錯誤觀念，酒駕除可能害己害人，且很可能與警方在路上相遇、遭逮送辦。

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