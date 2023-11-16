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基隆街頭鬥毆！酒後碰肩竟持刀傷人 帶頭大哥被羈押

陳男與多名友人到基隆KTV飲酒歡唱離去，在店外另一群離場酒客，陳男只因對方有人不小心肩膀碰撞到他朋友，竟持摺疊刀刺傷落單的2人。（記者林嘉東翻攝）

陳男與多名友人到基隆KTV飲酒歡唱離去，在店外另一群離場酒客，陳男只因對方有人不小心肩膀碰撞到他朋友，竟持摺疊刀刺傷落單的2人。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/16 10:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子昨天（15日）清晨與友人到基隆市某KTV飲酒唱歌後，只因友人在騎樓與對方發生碰肩擦撞意外，陳男竟持摺疊刀砍傷落單2人；其中1人遭刺中大腿內側，還好送醫獲救。基隆地檢署複訊後，昨深夜以陳男涉犯殺人未遂，有串證、滅證與逃亡之虞，向法院聲押獲准。

這起酒後碰肩爆衝突，引發兩幫人馬在街頭鬥毆事件，發生在昨天清晨4時許，22歲陳姓男子與多名友人到基隆市某KTV飲酒歡唱，一直唱到清晨4時許離去，陳等一行人下樓後，與23歲陳姓男子、24歲顏姓男子的友人在店外騎樓碰到，雙方人馬中有人因為走路時不小心碰到對方的肩膀，因而爆發口角，但隨即化解，並各自離去。

陳姓男子與張、林等人，走到愛三路騎樓時，見對方陳男與顏男落單在等計程車，竟上前挑釁，雙方再度為了同行友人碰肩擦撞意外，爆發口角、肢體衝突；衝突中，陳男突然掏出1把折疊刀攻擊陳、顏，致對方陳男左大腿內側受有穿刺傷，當場血流如注，送醫救治已脫離險境；顏男右小腿也遭陳持的摺疊刀劃傷。

陳男行兇後，與張、林等3人搭計程車離去，警方循線於案發後1個半小時逮到3人；警訊後，將3人分別依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

檢察官張長樹複訊後，昨天傍晚以陳男所犯為殺人未遂重罪，有串證、滅證與逃亡之虞，向法院聲請羈押；法院漏夜召開羈押庭，晚間11時許裁准將陳男羈押。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男與多名友人到基隆KTV飲酒歡唱離去，在店外另一群離場酒客，陳男只因對方有人不小心肩膀碰撞到他朋友，竟持摺疊刀刺傷落單的2人。（記者林嘉東翻攝）

陳男與多名友人到基隆KTV飲酒歡唱離去，在店外另一群離場酒客，陳男只因對方有人不小心肩膀碰撞到他朋友，竟持摺疊刀刺傷落單的2人。（記者林嘉東翻攝）

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