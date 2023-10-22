影片曝光！ 喝咖啡停車鬧糾紛 住戶持刀狂砍客人

鍾男被壓制後全身血跡斑斑。（民眾提供）

2023/10/22 14:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市19日發生一起停車糾紛砍人意外，鍾姓男子疑似不滿隔壁咖啡店陳姓常客停車時擋到家門，上前溝通未果，竟拿水果刀衝進咖啡店裡對陳男一陣狂砍，造成陳男眼瞼、臉部、身體多處受傷，幸好現場有客人幫忙壓制鍾男，陳男才保住一命。警方獲報後將鍾男依傷害、殺人未遂等罪嫌移送法辦，彰化地檢署聲押獲准。

警方初步調查，鍾男（44歲）住在咖啡店隔壁，他認為，從家門進出時容易被客人停放的車輛擋到，因此對咖啡店停車問題頗有微辭，19日下午1點，鍾男疑似不滿門口又被擋住視線，於是進入咖啡廳找陳姓被害人理論，雙方溝通未果進而爆發鍾男持刀傷人，造成陳男左肩、左臉頰、右眼瞼撕裂傷及左大腿擦傷，經送醫治療暫無大礙。

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這起衝突過程都被監視器拍下，一開始鍾男先進入咖啡店裡點咖啡，接著轉身跟坐在位置上的陳男溝通，但說沒幾句鐘男就朝陳男揮拳，接著又返家持水果刀衝進店內，二話不說直接朝陳男揮砍，陳男用手保護頭部，最後乾脆直接上前將鍾男撲倒，一旁有顧客見義勇為，趕緊拿起椅子壓制，才沒釀成更大傷亡。

事發後陳男友人在網路發文指出，咖啡店與嫌犯長期糾紛問題，又是鄰里間頭痛人物，家屬不約束，因而造成此次問題爆發，導致顧客受重傷等語。

對此店家表示，因為停車問題常跟鄰居溝通，也擺放三角椎提醒客人停車不要越線，改善後多能相安無事，未料這次引起這麼大反應，她也嚇到睡不著覺，必須靠吃安眠藥才能入睡。

員林派出所表示，現場巷道未劃設道路邊線，停車並沒違反交通問題，停放位置也有保留給鄰居出入空間，據鍾男供稱，陳男車輛經常停在咖啡店門口，容易擋住他出入時的左邊視線，造成行車危險，多次請店家跟陳男溝通沒用，所以才找他理論爆發口角。警方訊後依傷害、殺人未遂、毀損等罪移送法辦。

咖啡店表示，因為停車問題常跟鄰居溝通，也擺放三角椎提醒客人停車不要越線。（記者陳冠備攝）

鍾姓男子疑似不滿陳姓男子停車時擋到家門，上前溝通未果，拿水果刀（紅圈處）衝進咖啡店裡對陳男一陣狂砍，一旁顧客趕緊拿起椅子壓制。（民眾提供）

鍾姓男子與陳男溝通未果，朝陳男揮拳。（民眾提供）

警方到場後將鍾男逮捕。（民眾提供）

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