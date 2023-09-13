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高雄超商女店員遭刺30刀！前男友違反保護令被押 剛獲釋就下手

余男多次要求前女友復合未果，違反保護令遭羈押，上月28日獲釋，今（13日）竟持刀到超商狠刺吳女。（民眾提供）

余男多次要求前女友復合未果，違反保護令遭羈押，上月28日獲釋，今（13日）竟持刀到超商狠刺吳女。（民眾提供）

2023/09/13 12:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區新光路一間超商，今（13日）凌晨近3點半發生23歲吳姓女店員遭恐怖前男友余男持刀狠刺30刀，受害的吳女仍在醫院加護病房觀察且未脫險境。據了解，2人分手後，余男持續跟騷吳女要求復合，吳女2次報案，於6月底獲保護令，但余男仍多次違反保護令，7月22日遭拘提到案並羈押，直到8月28日才獲釋。

據悉，行兇的余男和被害的吳女在今年4月分手，但余男為求復合，在分手後，多次到超商找吳女，吳女不堪對方騷擾，在5月聲請保護令，法院在6月核發保護令。

吳女獲保護令後，余男仍多次違反保護令，接近吳女上班的超商，經吳女報案後，今年7月22日員警持票拘提余男到案並聲請羈押獲准，直到8月28日獲釋，未料，今天凌晨，余男趁吳女在超商工作值班時，疑似持水果刀猛刺吳女的四肢30刀，幸鄰居聽到呼救，見義勇為持高爾夫球桿嚇阻，余男才罷手離去，而吳女手腳多處受刀刺傷，當場血流如注，經送醫目前仍在加護病房觀察中，尚未脫離險境。

警方表示，初查余男無業且居無定所，這次是獲釋後預謀犯案，直接到場持刀刺傷被害人四肢後逃逸，轄區苓雅分局已檢證備卷報請高雄地檢署檢察官指揮，並聲請拘票查緝、全力緝兇。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

吳女手腳遭恐怖前男友刺殺30刀，救護人員將她送醫急救。（民眾提供）

吳女手腳遭恐怖前男友刺殺30刀，救護人員將她送醫急救。（民眾提供）

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