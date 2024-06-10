中國偷渡男駕快艇闖淡水河渡船頭撞交通船 動機不明裁定收容

中國男子駕快艇從福建到淡水河渡船頭，海巡人員製作筆錄後，將男子移送至士林地檢署，檢察官複訊後裁定收容。 圖為漁人碼頭。 （資料照，記者鹿俊為攝）

2024/06/10 14:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕端午連假期間，新北市淡水區驚傳偷渡案，9日上午海巡署北部分署在近海發現不明船隻，雷達隨即展開監控，海巡署第三巡防區也接獲遊客通報，海巡人員趕抵現場，發現這艘偷渡快艇與台北航運交通船擦撞，海巡人員到場逮捕這名中國籍偷渡客，發現他罕見地駕快艇從中國福建到淡水河渡船頭，當場扣船；海巡人員製作筆錄後，將中國籍男子移送至士林地檢署，檢察官複訊後裁定收容。

據了解，昨天上午11時許，海巡人員在淡水外海6浬處發現可疑目標，原想進行船隻識別，該艘快艇直衝淡水河道，過程中撞上台北航運交通船，海巡全程監控，海巡第三（桃竹）巡防區岸巡八隊也接獲民眾118通報，派員趕抵現場，當場逮捕1名中籍人士，並查扣1艘中國籍小船（快艇）。

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據了解，該名中國籍男子辯稱來自福建福州，但駕快艇到淡水河直闖河道動機不明，海巡人員完成筆錄後，將男子移送到士林地檢署，檢方裁定收容，全案由地檢署及海巡偵辦中，至於其動機，仍待借訊釐清。

據了解，士檢仍未將該案分案，目前海巡已將相關案件，移送檢方偵辦、釐清。

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