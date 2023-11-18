海大馬來西亞籍學生KTV聚餐遭刺傷重不治 行兇男子羈押

基隆市警一分局偵查隊隊長、三組家防官等多人提供家屬急難慰問金。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/18 14:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕國立海洋大學馬來西亞籍學生陳維杰15日凌晨與火鍋店同事到KTV歡唱後，僅因同行友人與對方擦肩碰撞，無端遭陳志鴻持折疊刀猛刺左大腿，急救３天後，今天（18日）日傷重不治；基隆警方於案發當天協調外交部協助陳男母親與姐姐搭機來台探視陳男病況，將持續協助陳男家屬處理後事。

這起酒後碰肩爆衝突引發兩幫人馬在街頭鬥毆事件，發生在（15日）清晨4時許，22歲男子陳志鴻與多名友人到基隆市某KTV飲酒歡唱，一直唱到清晨4時許離去，陳等一行人下樓後，與23歲陳維杰及其火鍋店同事24歲顏姓男子的友人在店外騎樓碰到，雙方人馬中有人因為走路時不小心碰到對方的肩膀，因而爆發口角，但隨即化解，並各自離去。

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男子陳志鴻與張、林等人，走到愛三路騎樓時，見對方陳維杰與顏男落單在等計程車，竟上前挑釁，雙方再度為了同行友人碰肩擦撞意外，爆發口角、肢體衝突；衝突中，陳男突然掏出1把折疊刀攻擊陳、顏，致對方陳男左大腿內側受有刀穿刺傷，當場血流如注，送醫救治已脫離險境；顏男右小腿也遭陳持的摺疊刀劃傷。

陳男行兇後，與張、林等3人搭計程車離去，警方循線於案發後1個半小時逮到3人；警訊後，將3人分別依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

檢察官張長樹複訊後，以陳男所犯為殺人未遂重罪，有串證、滅證與逃亡之虞，向法院聲請羈押；法院漏夜召開羈押庭，晚間11時許裁准將陳男羈押。

據指出，陳維杰來台就讀國立海洋大學海洋環境資訊系３年級，利用課餘在基隆市一家火鍋店打工賺取生活費，當天晚上下班後跟友人到KTV歡唱，想不到會遭陳男砍傷，急救3天後，今天凌晨4時許傷重不治。基隆警方於案發當天協調外交部協助陳男母親與姐姐搭機來台探視陳男病況，將持續協助陳男家屬處理後事。

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