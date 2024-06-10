疑債務糾紛 男子被仇家堵到打成重傷丟包不治

新北市板橋今天凌晨傳出1名男子遭圍毆後，遭惡煞丟包老闆樓下送醫不治，警方逮獲5嫌；圖為嫌犯駕車載傷者前往老闆住處丟包。（記者吳仁捷翻攝）

2024/06/10 12:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市1名19歲陳姓男子今天凌晨被發現倒在板橋信義路巷道內，全身多處受傷，送醫不治，警方啟動攔截圍捕，在鶯歌逮獲開犯案車輛逃亡的林嫌、周嫌，帶回江姓、王姓等嫌到案，警方初步了解，到案嫌犯中，開車丟包2嫌否認涉案，另3嫌辯稱只是經過，警方查訪疑為債務糾紛釀成命案，將全案朝殺人罪嫌偵辦，正釐清案發原因。

據了解，板橋警方今日凌晨3時獲報，板橋區信義路巷內發現1名男子遭打得遍體鱗傷，丟包1處公寓1樓，警消趕抵，發現陳男傷勢嚴重，現場失去生命跡象，送醫急救仍不治，其中21歲林嫌及20歲周嫌駕駛丟包車輛，在鶯歌被三峽警方攔獲，板橋警方帶回王姓、江姓等3嫌，3小時內逮獲5名涉案人。

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警方調查，查訪陳男友人，他疑似積欠債務糾紛，今日凌晨獨自外出購買宵夜，被遭5名惡煞堵上，載到附近公園圍毆，眾煞見陳男遭打昏心虛，將陳男放在後座，載到陳男老闆住處樓下丟包，犯嫌以陳男手機打電話給老闆要他下樓，一看陳男遭打成重傷，連忙報警讓全案曝光，警方以車追人，啟動攔截圍捕，迅速逮獲5嫌，釐清犯案動機及是否預謀埋伏，或約出陳男談判釀成命案。

新北市板橋今天凌晨傳出1名男子遭圍毆後，遭惡煞丟包老闆樓下送醫不治，警方逮獲5嫌；圖為警方逮回江姓嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋今天凌晨傳出1名男子遭圍毆後，遭惡煞丟包老闆樓下送醫不治，警方逮獲5嫌，圖為押解王嫌到案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋今天凌晨傳出丟包致死案件，1名陳姓男子遭5名惡煞圍毆，丟包老闆住處樓下，送醫不治；板橋警方迅速逮獲五嫌，釐清犯案動機；圖為駕駛丟包車輛的林嫌。（記者吳仁捷翻攝）

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